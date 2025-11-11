ETV Bharat / state

"रेवाड़ी में भी हुई वोट चोरी", पूर्व विधायक चिरंजीव राव का आरोप, बोले- "32 हजार फर्जी वोट बनाए गए"

पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में 32 हजार फर्जी वोट बनाए जाने का आरोप लगाया.

Chiranjeev Rao alleges large scale voter fraud in Rewari
पूर्व विधायक चिरंजीव राव का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 10:28 AM IST

रेवाड़ी: हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर मचा बवाल अब रेवाड़ी तक पहुंच गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चिरंजीव राव ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रेवाड़ी में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है.

"रेवाड़ी में भी हुई वोट चोरी": चिरंजीव राव ने मीडिया को बताया कि, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद हमने भी जिले में जांच कराई, जिसमें लगभग 32 हजार बल्क वोट और 4 हजार डुप्लीकेट वोटर पाए गए. यह कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के संरक्षण में चलाया गया सुनियोजित ऑपरेशन है."

"चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध": पूर्व विधायक ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है. मतदान के दौरान की सीसीटीवी फुटेज तक विपक्ष को नहीं दी गई. मतदान के बाद 45 मिनट तक स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद रहे, जिससे शक और गहरा हो गया."

"राहुल गांधी की बातों पर आयोग कर रहा गलती स्वीकार": चिरंजीव राव ने आगे कहा कि, "राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, उस पर चुनाव आयोग की चुप्पी ही उसकी गलती को स्वीकार करना है. इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात को अहमियत देनी चाहिए. हम इस वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे."

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा: आगे चिरंजीव राव ने बिहार की सियासत पर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि बिहार में जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि, "यदि ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार पर भी असर पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन की नींव रखी जाएगी.

200 बेड अस्पताल मामले में की सीएम से मुलाकात: उन्होंने आगे कहा कि, "रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल निर्माण को लेकर वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है."

कांग्रेस का ऐलान: चिरंजीव राव ने कहा कि, "रेवाड़ी जिले को “फर्जी वोटों का गढ़” नहीं बनने देंगे. कांग्रेस इस जनविरोधी और जनमत चोरी करने वाली सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेगी."

