"रेवाड़ी में भी हुई वोट चोरी", पूर्व विधायक चिरंजीव राव का आरोप, बोले- "32 हजार फर्जी वोट बनाए गए"

रेवाड़ी: हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर मचा बवाल अब रेवाड़ी तक पहुंच गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चिरंजीव राव ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रेवाड़ी में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है.

"रेवाड़ी में भी हुई वोट चोरी": चिरंजीव राव ने मीडिया को बताया कि, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद हमने भी जिले में जांच कराई, जिसमें लगभग 32 हजार बल्क वोट और 4 हजार डुप्लीकेट वोटर पाए गए. यह कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के संरक्षण में चलाया गया सुनियोजित ऑपरेशन है."

"चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध": पूर्व विधायक ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है. मतदान के दौरान की सीसीटीवी फुटेज तक विपक्ष को नहीं दी गई. मतदान के बाद 45 मिनट तक स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद रहे, जिससे शक और गहरा हो गया."

"राहुल गांधी की बातों पर आयोग कर रहा गलती स्वीकार": चिरंजीव राव ने आगे कहा कि, "राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, उस पर चुनाव आयोग की चुप्पी ही उसकी गलती को स्वीकार करना है. इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात को अहमियत देनी चाहिए. हम इस वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे."