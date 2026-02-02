ETV Bharat / state

असम की जनता सत्ता परिवर्तन का बना चुकी है मन, इलेक्शन बाद जेल जाएंगे सीएम हिमंताः बंधु तिर्की

असम दौरे से रांची पहुंचे कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधा है.

Congress leader Bandhu Tirkey targeted CM Himanta Biswa Sarma after visit to Assam
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
रांची: असम दौरे से रांची लौटने के बाद कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक बंधु तिर्की ने अपने अनुभव साझा किए. इसके साथ ही असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वहां मौजूद सरकार पर निशाना साधा.

बंधु तिर्की ने कहा कि असम चुनाव के बाद वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जेल जाएंगे. असम विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो की बढ़ी गतिविधि के सवाल पर बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया ब्लॉक को नुकसान हो या भाजपा को फायदा हो.

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का बयान (Etv Bharat)

असम की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है- बंधु तिर्की

असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक बनाये गए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने असम का दौरा किया. वहां के हालात को लेकर उन्होंने कहा कि असम की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है. संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, एक समुदाय विशेष के खिलाफ असंवैधानिक बात कर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, यह अब असम की जनता समझने लगी है. अब सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को भी आभास हो गया है कि उनकी कुर्सी कुछ दिनों की है.

असम के हर समाज के लोग हिमंता सरकार से नाराज- बंधु तिर्की

असम के वरीय पर्यवेक्षक बंधु तिर्की ने कहा कि चाहे टी-ट्राइब, आदिवासी, बोडो या अन्य समुदाय के लोग हो, सबके सब हिमंता सरकार के कार्यकलाप से नाराज हैं. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा और योग्य गौरव गोगोई के हाथों में है, इसलिए युवाओं का रुझान बढ़ा है. असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वरीय पर्यवेक्षक बनाए गए बंधु तिर्की ने कहा कि हर चुनाव कठिन होता है लेकिन खेला तो खेला है, हम विशेष रणनीति बनाकर चुनाव जीतेंगे.

झामुमो भी राजनीतिक पार्टी, संभावना तलाशना गलत नहीं- बंधु तिर्की

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग राजनीतिक दल है और असम चुनाव में वह अपनी संभावनाओं को तलाश रही होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह जानते हैं कि कैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने चुनाव के समय झारखंड और उनको बुरा-भला कहा था. वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया ब्लॉक को कोई नुकसान हो. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि असम चुनाव में इंडिया ब्लॉक में झामुमो शामिल रहेगा या नहीं. इस सवाल के जवाब में बंधु तिर्की ने कहा कि झामुमो का फैसला अभी नहीं हुआ है.

