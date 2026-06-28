रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी का समन मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता, बंधु तिर्की ने कहा- बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा
शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को समन किये जाने पर बंधु तिर्की ने बीजेपी पर निशाना साधा है.
Published : June 28, 2026 at 8:59 PM IST
रांची: शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. पूर्व वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को समन जारी किए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने भाजपा की राजनीति पर जमकर निशाना साधा.
ईडी का समन, कांग्रेस का पलटवार
ईडी ने राज्य के पूर्व वित्तमंत्री एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लोहरदगा से विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है. इस जानकारी के बाद पूर्व शिक्षामंत्री एवं झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने भाजपा पर भड़ास निकाली.
समन से बाल भी बांका नहीं होगा- बंधु तिर्की
बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा का चाल-चलन और क्रियाकलाप को राज्य की जनता बखूबी जानती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि समन से डॉ. रामेश्वर उरांव का बाल भी बांका नहीं होगा.
ये भाजपा का राजनीतिक हथकंडा- बंधु तिर्की
पूर्व शिक्षामंत्री ने आगे कहा कि यह भाजपा का आने वाले दिनों के लिए राजनीतिक हथकंडा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह उन्हें भी बिना किसी तथ्य के फंसाया गया था और जनता के बीच गलत नैरेटिव बनाया गया.
दवा घोटाले का जिक्र, शाही पर निशाना
बंधु तिर्की ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे और वर्तमान में झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही का नाम लेकर कहा कि जो व्यक्ति दवा घोटाला किया है, वह भाजपा में जाकर पाक-साफ हो गया है और हम सब पर आरोप लगाते रहता है.
भाजपा नेता घपले-घोटालों में लिप्त- बंधु तिर्की
बंधु तिर्की ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता घपले-घोटालों में लिप्त हैं. उन्होंने कहा कि यहां से लेकर खूंटी-सिमडेगा, पलामू, जमशेदपुर तक में भ्रष्टाचार के पैसे से जमीन लेकर बाउंड्री करवाई गई है. तिर्की ने सवाल उठाया कि उस पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती?
भाजपा को चुनौती
बंधु तिर्की ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह ईडी या अन्य एजेंसियों से जो करवाना है वह करवा लें, लेकिन झारखंड में भाजपा को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है. पूर्व मंत्री ने कहा कि 2 अगस्त को जब रांची में आदिवासियों का महाजुटान होगा, तब इन भाजपा वालों को पता चल जाएगा. पूर्व मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव को ईडी की तरफ से जारी समन पर बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से गलत हथकंडा अपनाया है, लेकिन इस राज्य में उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है.
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