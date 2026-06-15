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महागठबंधन के संपर्क में हैं भाजपा के तीन विधायक, राज्यसभा चुनाव से पहले बंधु तिर्की का बड़ा दावा

रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान की तिथि जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे इंडिया और एनडीए के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के एक बयान ने फिर से सियासी पारा बढ़ा दिया है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दावा किया है कि भाजपा के तीन विधायक महागठबंधन के टच में हैं. उन्होंने कहा कि वह चाहें तो भाजपा के उन तीन विधायकों का नाम सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन इससे उन तीनों विधायकों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि हमारे पास 56 विधायक हैं और सभी एकजुट हैं. इसलिए कोई किंतु-परंतु नहीं है. 18 जून की शाम पांच बजे जब मतों की गणना होगी, तब भाजपा की सारी हेंकड़ी हवा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के जो तीन विधायक उनके टच में हैं, उन विधायकों के क्षेत्र का कुछ काम पेंडिंग था, जिसे पूरा कर दिया गया है.

बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है. यह तो हद हो गयी, हमारे भले ही 16 विधायक हैं, पर हम गठबंधन के एक पार्ट हैं. हमारी गठबंधन की संख्या 56 है, जो दो उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त है.

बंधु तिर्की ने कहा कि पहले ये भाजपा वाले लोग वोट चोरी करते थे, लेकिन ये तो अब कैंडिडेट चोरी भी करने लगे हैं. जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ और झारखंड में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को स्क्रूटनी के बाद मौका दिया गया, यह क्या दर्शाता है?