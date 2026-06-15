ETV Bharat / state

महागठबंधन के संपर्क में हैं भाजपा के तीन विधायक, राज्यसभा चुनाव से पहले बंधु तिर्की का बड़ा दावा

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का दावा है कि बीजेपी के तीन विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं.

Congress leader Bandhu Tirkey
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान की तिथि जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे इंडिया और एनडीए के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के एक बयान ने फिर से सियासी पारा बढ़ा दिया है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दावा किया है कि भाजपा के तीन विधायक महागठबंधन के टच में हैं. उन्होंने कहा कि वह चाहें तो भाजपा के उन तीन विधायकों का नाम सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन इससे उन तीनों विधायकों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि हमारे पास 56 विधायक हैं और सभी एकजुट हैं. इसलिए कोई किंतु-परंतु नहीं है. 18 जून की शाम पांच बजे जब मतों की गणना होगी, तब भाजपा की सारी हेंकड़ी हवा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के जो तीन विधायक उनके टच में हैं, उन विधायकों के क्षेत्र का कुछ काम पेंडिंग था, जिसे पूरा कर दिया गया है.

बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है. यह तो हद हो गयी, हमारे भले ही 16 विधायक हैं, पर हम गठबंधन के एक पार्ट हैं. हमारी गठबंधन की संख्या 56 है, जो दो उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त है.

बंधु तिर्की ने कहा कि पहले ये भाजपा वाले लोग वोट चोरी करते थे, लेकिन ये तो अब कैंडिडेट चोरी भी करने लगे हैं. जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ और झारखंड में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को स्क्रूटनी के बाद मौका दिया गया, यह क्या दर्शाता है?

भाजपा का पलटवार

वहीं बंधु तिर्की के बयान पर भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने पलटवार किया है. नवीन जायसवाल ने कहा कि सामने संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि क्रिकेट और राजनीति में एडवांस में कमेंट्री करना ठीक नहीं होता.

81 विधायकों वाली झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के 56 विधायक हैं. वहीं NDA के 24 विधायक हैं, जबकि JLKM का 01 विधायक है. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के 28 वोट चाहिए. परिमल नाथवानी के NDA समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने से राज्यसभा चुनाव रोचक हो गया है.

यह भी पढ़ें:

राज्यसभा चुनाव: दो में से एक सीट पर कांग्रेस का दावा, बंधु तिर्की ने कहा - झामुमो से किया जाएगा आग्रह

JTET भाषा विवाद को लेकर बंधु तिर्की की सरकार से अपील, किसी भी छात्र के साथ ना हो अन्याय, समाधान खोजने की मांग

'स्लीपर सेल' को लेकर कंफ्यूज है कांग्रेस! कभी कहती है कर रहे हैं चिन्हित तो कभी सामने लाने की बात

TAGGED:

JHARKHAND RAJYA SABHA ELECTIONS
JHARKHAND CONGRESS
JHARKHAND BJP MLA
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की
BANDHU TIRKEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.