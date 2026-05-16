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पेट्रोल-डीजल संकट और PM की अपील पर अरुण वोरा का तंज, कहा- क्या चुनाव के समय पानी से चल रही थी गाड़ियां

बालोद: ईंधन की कमी और बिगड़ते हालातों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है. दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क अब समझ में आ रहा है. विदेश नीति कहते-कहते सरकार आज जनता को रोड में लाइन लगाने पर मजबूर कर चुकी है. आपको बता दें कि दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा बालोद जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

पूर्व विधायक अरुण वोरा ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के हर ज्वलंत मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहे हैं. इस तरह से स्थितियां बिगड़ने शुरू हुई तो राहुल गांधी जी ने 3 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि आर्थिक भूचाल आने वाले हैं. केंद्र सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और आज देख सकते हैं कि किस तरह स्थितियां बिगड़ चुकी है.

केवल चुनावी रैलियां भारतीय जनता पार्टी करती रही तब उनको ईंधन की कमी का ज्ञान नहीं था. पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा, भगदड़ जैसी स्थितियां निर्मित हो गई है. राहुल जी ने कहा था हमें इस विषय पर पहले ही ध्यान देना चाहिए. शायद केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसलिए आज यह स्थिति निर्मित हुई है- अरुण वोरा, पूर्व विधायक दुर्ग

जिओ ने 5 तो अन्य ने 3 रुपए बढ़ाए दाम

यह खराब विदेश नीति का ही नतीजा है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं उन्होंने कहा कि जिओ कंपनी के सभी पेट्रोल पंप में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं अन्य पंप में 2-3 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब मोदीजी लोगों को ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 सूत्रीय अपील किए हैं तो यह अपील किसी के गले अब नहीं उतर रही है.

अरुण वोरा ने कहा- समय रहते केंद्र सरकार ने नहीं लिया एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'चुनाव जीतते ही नाटक शुरू'

पूर्व विधायक अरुण वोरा ने बताया कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब सरकार को इन सब विषयों की जानकारी हो गई थी लेकिन सरकार ने मामले को दबा कर रखा था. जैसे ही चुनाव के परिणाम आए तो अब सरकार का नाटक शुरू हो चुका है और इस तरह लोगों के माथे पर अपनी सारी परेशानियां सरकार थोप रही है. अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब रैलियां निकाल रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तब पेट्रोल डीजल का ख्याल उन्हें नहीं आया.

चुनाव के समय पानी से चल रही थी क्या गाड़ियां- वोरा

आगे वोरा ने कहा कि मोदीजी अब कह रहे हैं ई रिक्शा में घूमे, साइकिल चलाएं, अब कह रहे काफिला कम करो, कारकेट कम करो. पहले क्या गाड़ियां पानी से चल रही थी क्या, यह सब मुद्दे हैं जो हम सरकार के पास रखते हैं और जनता को भी समझनी चाहिए कि सरकार आज किस स्थिति में खड़ी है.

इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम पटेल सहित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंचल प्रकाश साहू मौजूद रहे.