अवैध हथियार के मामले में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, कोहिनूर 007 गैंग के 5 आरोपी ​भी पकड़े

कोटा: कोटा के आसपास से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर महिलाओं के वेश में लूटपाट करने वाली कोहिनूर 007 गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है. इस मामले में पांच आरोपियों को लूट की योजना बनाते हुए शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं. बोरखेड़ा थाना इलाके के नया नोहरा क्षेत्र में एक कांग्रेस नेता को भी अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पत्नी जिला परिषद सदस्य है. बोरखेड़ा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच विज्ञान नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा कर रहे हैं. आरोपियों को न्यायालय में भी पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लाया गया.

कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि कोटा ग्रामीण में कुछ युवकों ने कोहिनूर 007 नाम से गैंग बना रखी है. ये अवैध हथियारों के साथ फोटो इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया पर डालते थे. इसके अलावा हाई स्पीड पर गाड़ियों को चलाते थे. उनकी रील बना कर सोशल मीडिया पर डालते थे. हमें सूचना मिली थी कि उनके ही साथी डकैती की कोई बड़ी योजना बना रहे हैं. बोरखेड़ा इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने रोहित मीणा, मनीष सुमन, प्रदीप मीणा, विकास योगी और अजय मीणा को गिरफ्तार किया है.

सिटी एसपी ने बताया कैसे काम करती है ये गैंग (ETV Bharat Kota)

इनके पास से दो चाकू, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो बेसबॉल के डंडे, मिर्च पाउडर, एक बिना नंबर की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है. इनको डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है. इनके पास कुछ महिलाओं के पहनने के सूट व मिर्ची पाउडर भी मिले हैं. इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इन सभी ने जितने भी सहयोगियों के नाम बताए हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में सोने–चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं. इनको गैंग को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए ही वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसमें कोटा शहर की सजगता से पकड़ लिया गया.