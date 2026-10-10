बुलंदशहर: कॉकरोच ड्रेस पहनकर कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा का अनोखा प्रदर्शन
कांग्रेस नेत्री का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप, कहा 8 अक्टूबर से उन्हें घर में नजरबंद करके रखा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:52 PM IST
बुलंदशहर: कांग्रेस की पश्चिम उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष अर्चना पांडा ने शनिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, अर्चना पांडा ने कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सरकार और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला. कहा, सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का खुलेआम हनन कर रही है.
प्रदर्शन के दौरान अर्चना पांडा ने कड़े शब्दों में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सत्ता महिलाओं और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, जिससे यह साफ साबित होता है कि वर्तमान सरकार महिलाओं और विपक्षी नेताओं को इंसान नहीं "कीड़ा-मकोड़ा" समझती है.
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन 8 अक्टूबर से उनके घर में उन्हें जबरन नजरबंद (हाउस अरेस्ट) करके रखी है. इस प्रकार के अवैध नजरबंद और दमन चक्र से न तो कांग्रेस पार्टी कभी झुकेगी और न ही आम जनता के हक और अधिकारों की यह लड़ाई रुकेगी.
कांग्रेस नेत्री की इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद से राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है, पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है. इस ड्रामे के बाद से इलाके में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.
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