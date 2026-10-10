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बुलंदशहर: कॉकरोच ड्रेस पहनकर कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा का अनोखा प्रदर्शन

कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा का अनोखा प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: कांग्रेस की पश्चिम उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष अर्चना पांडा ने शनिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, अर्चना पांडा ने कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सरकार और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला. कहा, सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का खुलेआम हनन कर रही है.

प्रदर्शन के दौरान अर्चना पांडा ने कड़े शब्दों में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सत्ता महिलाओं और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, जिससे यह साफ साबित होता है कि वर्तमान सरकार महिलाओं और विपक्षी नेताओं को इंसान नहीं "कीड़ा-मकोड़ा" समझती है.