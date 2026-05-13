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चंपावत कथित नाबालिग गैंगरेप केस में कांग्रेस नेता समेत दो लोग गिरफ्तार, फंसाने का दांव पड़ा उल्टा

खटीमा: चंपावत में कथित नाबालिग गैंगरेप प्रकरण में साजिश रचने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें एक कांग्रेस नेता भी शामिल है. जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. इस मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने निर्दोष व्यक्तियों को गंभीर मामले में फंसाने की योजना बनाई थी.

दो आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार: बता दें कि इस पूरे मामले में पूर्व में कमल सिंह रावत और उनकी महिला मित्र को गिरफ्तार के पहले ही जेल भेजा गया था. वहीं, अब पुलिस टीम ने नामजद आरोपी आनंद सिंह महरा समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जबकि, अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी पुलिस टीम की ओर से जांच की जा रही है.

नाबालिग लड़की को बनाया जरिया: पुलिस की जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने नाबालिग लड़की को जरिया बनाया, फिर निर्दोष व्यक्तियों को दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में फंसाने की साजिश रची थी. चंपावत पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में चल रही गहन विवेचना के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए.

कोतवाली चंपावत में दर्ज एफआईआर की जांच में तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य प्रमाणों के आधार पर दो और व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. जिसके तहत पुलिस की टीम ने नामजद आरोपी कांग्रेसी नेता आनंद सिंह महरा को पूछताछ किया, फिर विधिक प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए आरोपी बबलू राम को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इससे पहले इस मामले में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इस प्रकरण में अब तक कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम-