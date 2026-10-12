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चुनाव से पहले टूटा कांग्रेस का 35 साल पुराना रिश्ता, जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल

जिला पंचायत सदस्य ने थामा भाजपा का दामन ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले रुद्रप्रयाग जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. खलियाण वार्ड से जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेता ग्यालू लाल ने करीब 35 वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. उनके इस फैसले को जिले की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. चुनाव से पहले हुए इस दलबदल ने कांग्रेस की रणनीति और भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज कर दी हैं.

ग्यालू लाल के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने उनका स्वागत किया और पार्टी में नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दीं. वहीं भाजपा का पटका धारण करने के बाद ग्यालू लाल ने समर्पित भावना से कार्य करने का आश्वासन दिया.