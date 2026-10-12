चुनाव से पहले टूटा कांग्रेस का 35 साल पुराना रिश्ता, जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल
कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य और 35 साल पुराने पार्टी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 5:19 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले रुद्रप्रयाग जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. खलियाण वार्ड से जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेता ग्यालू लाल ने करीब 35 वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. उनके इस फैसले को जिले की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. चुनाव से पहले हुए इस दलबदल ने कांग्रेस की रणनीति और भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज कर दी हैं.
ग्यालू लाल के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने उनका स्वागत किया और पार्टी में नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दीं. वहीं भाजपा का पटका धारण करने के बाद ग्यालू लाल ने समर्पित भावना से कार्य करने का आश्वासन दिया.
केदारनाथ और रुद्रप्रयाग की राजनीति पर पड़ सकता है असर: ग्यालू लाल के भाजपा में शामिल होने का महत्व केवल एक नेता के दल बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा है. जिला पंचायत सदस्य होने के कारण क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पहचान है. अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ की चर्चाओं के बीच भाजपा को उम्मीद है कि इस नए जुड़ाव से क्षेत्र में संगठन को मजबूती मिल सकती है.
कांग्रेस के सामने संगठन और जनाधार बचाने की चुनौती: विधानसभा चुनाव 2027 से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ना भाजपा की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. वहीं, करीब साढ़े तीन दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे ग्यालू लाल का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है.
35 साल कांग्रेस में रहने के बाद आज खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि भाजपा में शामिल हो रहा हूं. कांग्रेस में संघर्ष किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने के कारण उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है.
-ग्यालू लाल, जिला पंचायत सदस्य-
रुद्रप्रयाग जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के बीच इस घटनाक्रम ने राजनीतिक मुकाबले को नया आयाम दे दिया है. अब सवाल यह है कि भाजपा ग्यालू लाल की क्षेत्रीय राजनीतिक पकड़ को कितनी प्रभावी ढंग से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाती है और कांग्रेस इस झटके से उबरने के लिए क्या रणनीति अपनाती है. फिलहाल, 2027 के चुनाव से पहले ग्यालू लाल की भाजपा में एंट्री ने जिले की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है.
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