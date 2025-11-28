ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा को लेकर दी सफाई, कहा-  'राहुल गांधी के परमिशन से शुरू हुई है यात्रा'

Congress Sadbhav Yatra: कांग्रेस नेता सह पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चरखी दादरी में सद्भाव यात्रा निकाली गयी.

Congress Sadbhav Yatra
चरखी दादरी में सद्भाव यात्रा में झुमते कांग्रेसी कार्यकर्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चरखी दादरीः कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा पर पार्टी नेताओं के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि "भूपेंद्र हुड्डा बोले या कोई और नेता, राहुल गांधी से परमिशन लेकर ही हरियाणा में सद्भाव यात्रा शुरू की गई है. हाईकमान के निर्देश पर बड़े नेता भी यात्रा में आने शुरू होंगे. हरियाणा कांग्रेस का खेमों ने सत्यानाश कर दिया, बावजूद इसके बीरेंद्र या बृजेंद्र का कोई खेमा या गुट नहीं है."

Congress Sadbhav Yatra
चरखी दादरी में सद्भाव यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता (Etv Bharat)

'...कांग्रेस में बड़े नेताओं से कांग्रेसी क्यों डरते हैं': बृजेंद्र सिंह ने दादरी में अपने पिता बीरेंद्र सिंह के साथ सद्भाव यात्रा का शुभारंभ किया. यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित कार्यक्रम में बृजेंद्र ने कहा कि "ईडी और सीबीआई का डर तो सबको लगता है, लेकिन कांग्रेस में बड़े नेताओं से कांग्रेसी क्यों डरते हैं. ऐसे बहुत से कांग्रेस पदाधिकारी हैं जो किसी से डरते नहीं और सिर्फ कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हैं. संगठन बनने से पहले जरूर धड़े बने थे. अब हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है."

चरखी दादरी में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा (Etv Bharat)

'भाजपा 10 सालों से जहां थी वहीं पड़ी है': वहीं एक सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि "भाजपा पार्टी में जाने वाले नेताओं की नेतागिरी खत्म कर देते हैं. भाजपा में रहकर देखा, नेताओं की राजनीति का फायदा ले निचोड़कर कर खत्म देते हैं." पूर्व सांसद ने कहा कि "भाजपा 10 सालों से जहां थी वहीं पड़ी है. कोई विजन या नीति नहीं है और ना ही कोई परियोजनाएं धरातल पर लागू हुई है. भाजपा में रहकर घुटन महसूस हुई तो कांग्रेस में वापिस लौटे हैं और कांग्रेस को मजबूत करेंगे." राहुल गांधी के लुक में यात्रा पर उन्होंने कहा कि "जैसी आदत अपनाई वही चल रही है."

ये भी पढ़ें-सद्भाव यात्रा में हुड्डा और सैलजा की दूरी पर बीरेंद्र सिंह की सफाई, बीजेपी पर साधा निशाना

TAGGED:

FORMER MP BRIJENDRA SINGH
हरियाणा कांग्रेस की सद्भाव यात्रा
चरखी दादरी में सद्भाव यात्रा
CONGRESS SADBHAV YATRA
CONGRESS SADBHAV YATRA IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.