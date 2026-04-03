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पश्चिम बंगाल पुलिस टीएमसी कैडर की तरह करती है गुंडागर्दी: अंबा प्रसाद

रांची: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल कांग्रेस की सह प्रभारी अंबा प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जुबानी हमला बोला है. मालदा में न्यायिक अफसरों को बंधक बनाए जाने और चुनाव आयोग के SIR ऑब्जर्वर के साथ घटी घटना को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह पश्चिम बंगाल प्रभारी अंबा प्रसाद ने कहा कि टीएमसी की सरकार में शुरू से ही विधि-व्यवस्था को खराब कर के रखा गया है. अंबा प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि वहां की पुलिस भी तृणमूल कांग्रेस के कैडर की तरह गुंडागर्दी करती है.

पश्चिम बंगाल में है सत्ता विरोधी लहरः अंबा प्रसाद

कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में लॉ एंड आर्डर की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता को स्वभाविक बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में जनता का जबरदस्त रुझान कांग्रेस के प्रति देखा जा रहा है और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है. अंबा प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ध्वस्त विधि-व्यवस्था से वहां की जनता परेशान है और जनता अपने वोटों के माध्यम से टीएमसी को सबक सिखाएगी.

पश्चिम बंगाल कांग्रेस की सह प्रभारी अंबा प्रसाद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बंगाल चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने का दावा