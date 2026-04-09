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अंबा प्रसाद का झामुमो पर पलटवार, सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर साधा निशाना

झामुमो द्वारा कांग्रेस को सांप कहे जाने पर कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने पलटवार किया. भाषा को लेकर निशाना साधा.

Congress leader Amba Prasad
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 7:23 PM IST

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा कांग्रेस को सांप कहने के बाद, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पलटवार किया. रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अंबा प्रसाद एक बीन, एक रबर का सांप, एक मेंढक, एक मधुमक्खी और एक जहरीला कीड़ा लेकर पहुंचीं.

पश्चिम बंगाल में एक लोक गायिका से अपनी मुलाकात को याद करते हुए, अंबा प्रसाद ने कहा कि जब उन्होंने बंगाली लोक गायिका से सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा बंगाली में दिए गए एक बयान के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसका हिंदी मतलब समझाया और कहा कि कोई भी बंगाली ऐसा शब्द या कहावत इस्तेमाल नहीं कर सकता. बंगाली लोक गायिका ने कहा कि यह सोचा भी नहीं जा सकता कि झामुमो का कोई बंगाली नेता ऐसी बात कहेगा.

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

अंबा प्रसाद ने कहा कि अगर कोई अपने समाज और संस्कृति के बारे में ऐसी बातें कह सकता है, तो वे अपनी सहयोगी कांग्रेस के बारे में कुछ भी कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसे बयानों पर खुद संज्ञान लेना चाहिए और झामुमो के केंद्रीय महासचिव से माफी मंगवानी चाहिए.

मकड़ी दिखाते हुए अंबा प्रसाद ने झामुमो ने नेतृत्व को सावधान करते हुए कहा कि बीजेपी अभी अपना जाल बुन रही है, और उसकी मकड़ी ऐसी है कि एक बार काटने पर मौत पक्की है. इसलिए झामुमो को सावधान रहने की जरूरत है. अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने झामुमो को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ रखा है, बाकी सब उंगलियां कटी हुई हैं.

उन्होंने बीजेपी, सरयू राय और दूसरों को छह मधुमक्खियां बताते हुए कहा कि ये छह लोग बस केंचुओं की तरह छटपटा रहे हैं. जब ये मधुमक्खियां काटेंगी, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करें. इसके अलावा, ये मधुमक्खियां सरकार का मधु पीना चाहती हैं, लेकिन झामुमो को बचकर रहना होगा. कांग्रेस ने झामुमो को बहुत कसकर पकड़ रखा है. झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की भाषा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं हो सकती है.

जब झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और बस कहा, "ठीक है."

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