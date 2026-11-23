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भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस का तीखा हमला, इन तीन मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस का तीखा हमला ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों पर पलटवार किया. उन्होंने भाजपा पर विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को लेकर जनता के सामने गलत तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया. साथ ही प्रदेश सरकार से तीन प्रमुख मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि, भाजपा कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता शामिल हुए. उन नेताओं की ओर से विकास और सरकार की उपलब्धियों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है. उन्होंने कहा कि, भाजपा नेताओं की ओर से जीडीपी समेत कई आंकड़े पेश किए गए, जिनकी वास्तविकता जनता के सामने स्पष्ट की जानी चाहिए.