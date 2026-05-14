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कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान को बताया फेल शिक्षा मंत्री, कहा- NEET नहीं निलामी है, पूरी की पूरी भाजपा की कारस्तानी है

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )