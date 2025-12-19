वीबी जी राम जी के विरोध में कांग्रेस, बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे आलोक शर्मा
वीबी जी राम जी बिल के विरोध में कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर देहरादून में बड़ी टिप्पणी की हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 19, 2025 at 5:32 PM IST
देहरादून: केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर वीबी जी राम जी (VB-G RAM-G) करने का बिल पेश किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया. संदन में जहां कांग्रेस के सांसद इस बिल की खामियों को गिना रहे है तो वहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस नेता वीबी जी राम जी बिल का विरोध कर बीजेपी को घेरने में लगे हुए है. इस क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून में प्रेस वार्ता की और सरकार को घेरा.
आलोक शर्मा का आरोप है कि मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश को गुमराह करने का काम किया है. आलोक शर्मा कहा कि 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी. कांग्रेस की सरकार ने 200 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था. इस योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी. यह भी निर्णय लिया गया था कि मनरेगा के तहत जो भी काम होगा, उसे ग्राम पंचायत अपने स्तर से तय करेगी.
आलोक शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी के नाम से यह योजना (मनरेगा) चलाई गई थी, ताकि गरीब और पिछड़े वर्गों को रोजगार के अवसर मिल सकें, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर वीबी-जी-रामजी रख दिया है.
आलोक शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार ने राष्ट्रपिता के नाम को हटाने के लिए प्रावधान बदले हैं, और योजना को खत्म करने का प्लान बनाया है. इस योजना को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार का पैसा बचाओ योजना कर दिया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाने का कुत्सित प्रयास किया है. यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने कि जानबूझकर की गई कोशिश है. यह योजना गांधी जी के ग्राम स्वराज, काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता जागता उदाहरण है.
आलोक शर्मा का कहना है कि मनरेगा पहले पूरी तरह से सौ प्रतिशत केंद्र से फंडेड था, लेकिन मोदी सरकार राज्यों पर अब लगभग 50 हजार करोड़ या उससे ज्यादा बोझ डालना चाहती है. अब 60 प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार करेगी, जबकि राज्य को 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य होने की वजह से बहुत ज्यादा खर्च नहीं उठा सकता है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छोटे राज्य इस योजना को सस्टैंड कर पाएंगे. दूसरा इसका सामाजिक प्रभाव यह है कि पहले यह रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, लेकिन अब इसे साधारण बिल के तौर पर पेश किया गया है.
आलोक शर्मा के मुताबिक सबसे चिंता जनक बात यह है कि मनरेगा के डिमांड ड्रिवन नेचर को खत्म किया जा रहा है, और उसकी जगह एक सीमित और केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया विनियोजित सिस्टम लाया जा रहा है.
कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक प्रभाव के रूप में यह पूरी तरह से संघीय ढांचे को तोड़ रहा है. केंद्र सरकार आखिर कैसे पहले से ही चली आ रही योजना के लिये राज्य सरकारों को शेयर देने के लिए कह सकती है. उन्होंने मांग उठाई है कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को भेजा जाए, ताकि इस पर पुनः चर्चा हो सके.
