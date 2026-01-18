ETV Bharat / state

"अपराध का केंद्र बन रहा हरियाणा, बीजेपी के गुडों के साथ पुलिस कर रही मुठभेड़", अलका लांबा का हरियाणा CM पर निशाना

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर की है. जिसके चलते उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. अलका लांबा ने कहा कि "महिलाओं की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी हैं". इस दौरान अलका लांबा ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया. साथ ही सरकार को घेरते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की.

"सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस": वहीं, अलका लांबा ने आरोप लगाया कि "हर रोज महिलाओं के साथ रेप, हत्या और उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी और आंकड़े देने तक ही सीमित है. महिला सुरक्षा के दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा. सरकार महिलाओं की रक्षा करने में नाकामयाब है". उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि "महिला सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं". उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती रहेगी".

सीएम सैनी पर अलका का निशाना: वहीं, अलका लांबा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा और कहा कि "हरियाणा प्रदेश अपराध का केंद्र बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में सरोवर से कटा सिर मिला है. इन लोगों ने सोचा था कि सीएम का चेहरा तो बदल दिया, लेकिन प्रदेश के हालात नहीं बदल पाए. अभी झज्जर में पुलिस की भाजपा के गुंडों के साथ मुठभेड़ हुई. आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, मैं पूछना चाहती हूं".