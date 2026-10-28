Delhi Maha Rally : अलका लांबा का आरोप- 1 नवंबर की रैली में भीड़ रोकने की साजिश कर रहे अमित शाह, 10 लाख का टारगेट
महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल पूरा भी हो जाएगा तो भी कांग्रेस उन्हें छोड़ेगी नहीं.
Published : October 28, 2026 at 3:43 PM IST
जयपुर: 'वोट चोरी' के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली में जहां 10 लाख लोगों की भीड़ का टारगेट रखा गया है तो वहीं अब केंद्र सरकार पर रैली को असफल करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं. बुधवार को जयपुर दौरे पर आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है.
अलका लांबा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि अमित शाह इंडिया गठबंधन की रैली को असफल करने की साजिश रच रहे हैं. लांबा ने कहा कि अमित शाह हाल ही में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर गए थे और पुलिस आयुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों से मिले थे. अमित शाह चाहते तो कमिश्नर को अपने पास बुला लेते, लेकिन वो सारे काम छोड़कर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे. अलका लांबा ने आशंका जताई कि अमित शाह कहीं न कहीं अधिकारियों को निर्देश देकर आए हैं कि कैसे दिल्ली आने वाली भीड़ को रोका जाए और दिल्ली में 10 लाख लोगों की भीड़ नहीं आनी चाहिए.
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12 अक्टूबर को भी की थी साजिश: अलका लांबा ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने 12 अक्टूबर को भी साजिश की थी, जब युवाओं ने जंतर-मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया था. तब दिल्ली में 56 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं, बाजार बंद कर दिए गए थे. जी-20 समिट के चलते भी दिल्ली में तीन दिन बाजार बंद रहे थे, तब व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ था. सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार को व्यापारियों को हुए करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए.
अलका लांबा ने कहा कि व्यापारी इस रैली के खिलाफ नहीं बल्कि समर्थन में हैं, क्योंकि अगर लाखों लोग दिल्ली में रैली में शामिल होने आएंगे तो उससे कार, टैक्सी, होटल, ढाबे और व्यापारियों का कारोबार ही बढ़ेगा. लोग दिल्ली जाएंगे तो वो दिवाली की शॉपिंग भी करेंगे. उन्होंने कहा कि रैली के लिए महिला कांग्रेस ने भी अपना टारगेट तय किया है. रैली में अकेले महिला कांग्रेस की तरफ से 50 हजार कार्यकर्ता देश भर से इसमें शामिल होंगी.
मणिपुर पर 3 साल से चुप्पी: अलका ने आरोप लगाया कि मणिपुर 3 साल से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं. एक बार भी ये लोग मणिपुर नहीं गए, जबकि वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं. लांबा ने कहा कि यह सरकार एपस्टीन फाइल्स और ट्रेड डील पर घिरी हुई है. अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारत की सरहद में घुस रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कोई नहीं घुसा है.
हिमाचल , चंडीगढ़, हरियाणा के बाद कल राजस्थान (जयपुर) पहुँच रही हूँ - 1 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही महारैली को लेकर स्थानीय लोगों और कायकर्ताओं में उत्साह भी है वोट चोर भाजपा सरकार के लिए रोष भी - लाखों लोग दिल्ली खाली हाथ आयेगें तो सही पर खाली हाथ वापस जाने वाले नहीं - वोट चोर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा लेकर ही जायेगें- नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi जी ने 30 सेकेंड्स का जो सुझाव दिया है बेहतर होगा मोदी सरकार उसे मान जायें और वोट चोर को बचाने की बजाये उसका इस्तीफ़ा करवाये. #ChaloDilli #VoteChorGaddiChhod— Alka Lamba 🇮🇳 (@LambaAlka) October 27, 2026
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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन: अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली में 1 नवंबर को 10 लाख लोग रामलीला मैदान में जुटेंगे और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो जाता है तो वो 1 मिनट में ही रैली को स्थगित कर देंगे. 30 अक्टूबर तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो हम रैली नहीं करेंगे. अलका लांबा ने कहा कि देश में घुसपैठिए और बांग्लादेशी बताकर 33 करोड़ लोगों के नाम काट दिए. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले जंतर-मंतर को छीन लिया है, उसे हम वापस लेकर रहेंगे.
बैलेट पेपर से हो 2029 का चुनाव: अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तीन प्रमुख मांग है. पहली मांग यह है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए. दूसरी मांग यह है कि लोगों का ईवीएम से विश्वास उठता जा रहा है. मध्य प्रदेश और हरियाणा में लोगों ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, लेकिन वोट बीजेपी को चला गया. अब लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. इसलिए 2029 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए.
SIR वोट चोरी का माध्यम: अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में SIR के खिलाफ है. हम इसे नहीं होने देंगे और इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये वोट चोरी का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. अलका लांबा ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो पहली प्रक्रिया थी उसे ही वापस से बहाल किया जाए. अलका लांबा ने कहा कि वोट चोरी और गड़बड़ी का आरोप केवल कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं बल्कि दो चुनाव आयुक्त ने भी लगाए हैं. दो चुनाव आयुक्त ने 14 बार चिट्ठी लिखी है और कहा कि फैसलों में उनकी सहमति नहीं ली गई है. ज्ञानेश कुमार ने मनमर्जी से फैसले लिए हैं. अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी ने भी साफ कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल पूरा भी हो जाएगा तो भी हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह सरकार न केवल वोट बल्कि जंगल, जमीन, रोजगार और फसलें भी बेच रही है.
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