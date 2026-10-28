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Delhi Maha Rally : अलका लांबा का आरोप- 1 नवंबर की रैली में भीड़ रोकने की साजिश कर रहे अमित शाह, 10 लाख का टारगेट

दिल्ली रैली के पोस्टर का विमोचन करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 'वोट चोरी' के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली में जहां 10 लाख लोगों की भीड़ का टारगेट रखा गया है तो वहीं अब केंद्र सरकार पर रैली को असफल करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं. बुधवार को जयपुर दौरे पर आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है.

अलका लांबा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि अमित शाह इंडिया गठबंधन की रैली को असफल करने की साजिश रच रहे हैं. लांबा ने कहा कि अमित शाह हाल ही में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर गए थे और पुलिस आयुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों से मिले थे. अमित शाह चाहते तो कमिश्नर को अपने पास बुला लेते, लेकिन वो सारे काम छोड़कर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे. अलका लांबा ने आशंका जताई कि अमित शाह कहीं न कहीं अधिकारियों को निर्देश देकर आए हैं कि कैसे दिल्ली आने वाली भीड़ को रोका जाए और दिल्ली में 10 लाख लोगों की भीड़ नहीं आनी चाहिए.