'संवाद की जगह दमन की नीति!' छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अजय राय ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, तत्काल हस्तक्षेप की मांग
"सालों की मेहनत के बाद युवा स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. 21 ने तो निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 6:09 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और कथित रूप से बिना पहचान वाले व्यक्तियों की तैनाती के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है. हमारे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत जनसंवाद सत्याग्रह और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की रही है. संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है. सोमवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद तक छात्रों एवं युवाओं के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान जो दृश्य सामने आए वह अत्यंत चिंताजनक हैं.
अजय राय ने पत्र में कहा है कि सोशल मीडिया और विभित्र माध्यमों में प्रसारित चित्रों और वीडियो में यह आरोप सामने आया है कि भीड़ नियंत्रण में लगे अनेक सुरक्षाकर्मियों ने नाम-पट्ट नहीं लगाए थे और अनेक सामान्य कपड़े पहने व्यक्ति भी लाठियों के साथ कार्रवाई में शामिल दिखाई दिए. यह पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता और विधि के शासन की मूल भावना पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. इस आंदोलन के पीछे नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली पर लगातार उठते प्रश्न और री-नीट से जुड़ी शिकायतों ने उत्तर प्रदेश सहित देश के लाखों युवाओं में गहरा अविश्वास पैदा किया है.
'21 युवाओं ने निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए'
उन्होंने लिखा कि सालों की मेहनत के बाद युवा स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. देश के 21 युवाओं ने निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए. ऐसे में युवाओं की आवाज सुनने के बजाय अगर आंसू गैस, लाठीचार्ज और बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने छात्रों की न्यायोचित मांगों का समर्थन करते हुए उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया है. यह लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण है, जिसमें जनता के सवालों का उत्तर संवाद, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप दिया जाता है.
'जनआक्रोश में लोकतांत्रिक सरकारों ने संवाद का मार्ग अपनाया'
कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि इतिहास साक्षी है कि जब-जब जनआक्रोश उत्पन्न हुआ, तब-तब लोकतांत्रिक सरकारों ने संवाद का मार्ग अपनाया. पूर्व की डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने अनेक मुद्दों पर आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए वरिष्ठ मंत्रियों की समितियों का गठन किया. उस समय की सरकार का यह आचरण संसदीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक था. दुर्भाग्य से आज मोदी सरकार की अधिनायकवादी नीति ने संवाद को टकराव का रूप दे दिया है.
निष्पक्ष जांच कराने की मांग
उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप मोदी सरकार से जंतर-मंतर से संसद तक हुए छात्र मार्च में बल प्रयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराये जाने, बिना नाम-पट्ट वाले सुरक्षाकर्मियों अथवा अनधिकृत व्यक्तियों की कथित भागीदारी की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने, नीट, री-नीट और अन्य केन्द्रीय परीक्षाओं से संबंधित शिकायतों की पारदर्शी जांच कर विद्यार्थियों को न्याय दिलाये जाने और इन गड़बड़ियों के जिम्मेदार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाये जाने के लिए परामर्श और निर्देश दें.
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