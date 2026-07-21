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'संवाद की जगह दमन की नीति!' छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अजय राय ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, तत्काल हस्तक्षेप की मांग

'संवाद की जगह दमन की नीति!': छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अजय राय ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, तत्काल हस्तक्षेप की मांग ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और कथित रूप से बिना पहचान वाले व्यक्तियों की तैनाती के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है. हमारे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत जनसंवाद सत्याग्रह और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की रही है. संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है. सोमवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद तक छात्रों एवं युवाओं के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान जो दृश्य सामने आए वह अत्यंत चिंताजनक हैं.

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का राष्ट्रपति को पत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने पत्र में कहा है कि सोशल मीडिया और विभित्र माध्यमों में प्रसारित चित्रों और वीडियो में यह आरोप सामने आया है कि भीड़ नियंत्रण में लगे अनेक सुरक्षाकर्मियों ने नाम-पट्ट नहीं लगाए थे और अनेक सामान्य कपड़े पहने व्यक्ति भी लाठियों के साथ कार्रवाई में शामिल दिखाई दिए. यह पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता और विधि के शासन की मूल भावना पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. इस आंदोलन के पीछे नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली पर लगातार उठते प्रश्न और री-नीट से जुड़ी शिकायतों ने उत्तर प्रदेश सहित देश के लाखों युवाओं में गहरा अविश्वास पैदा किया है.

'21 युवाओं ने निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए'

उन्होंने लिखा कि सालों की मेहनत के बाद युवा स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. देश के 21 युवाओं ने निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए. ऐसे में युवाओं की आवाज सुनने के बजाय अगर आंसू गैस, लाठीचार्ज और बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने छात्रों की न्यायोचित मांगों का समर्थन करते हुए उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया है. यह लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण है, जिसमें जनता के सवालों का उत्तर संवाद, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप दिया जाता है.

