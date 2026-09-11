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"एक-एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय" मुरादाबाद मस्जिद मामले में अजय राय की BJP को कड़ी चेतावनी

अजय राय ने कहा- मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद के समय प्राधिकरण बना भी नहीं था, आज मांग रहे कागजात

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मुरादाबाद में अजय राय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 6:13 PM IST

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मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है.

मुरादाबाद में अजय राय (Video Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने कहा कि जिस तरह से मुस्तफा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों के नक्शे और कागजात मांगे जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने मुख्यमंत्री आवास का नक्शा और कागजात जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, इसीलिए पहले सहारनपुर की मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया और अब मुरादाबाद और अन्य जगहों पर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है.

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मुस्तफा मस्जिद (Photo Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने यह भी कहा कि मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद सालों पुरानी है और उस समय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बना भी नहीं था. आज यह प्राधिकरण मस्जिद कमेटी से नक्शे और कागजात मांग रहा है. उन्होंने कहा कि एक वर्ग को प्रताड़ित करने और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए यह सरकार काम कर रही है, मगर कांग्रेस यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस पार्टी और उसका एक-एक कार्यकर्ता सक्रिय है. प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा.

वहीं, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस 403 सीटों पर मेहनत कर रही है. गठबंधन कैसे होगा और कितनी सीटों पर होगा, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा.

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मुरादाबाद में अजय राय (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने दिल्ली रोड पर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के समीप स्थित मुस्तफा मस्जिद को अवैध मानते हुए उसके निर्माण से जुड़े दस्तावेज और स्वीकृत नक्शा मांगा है, जो करीब 300 वर्गमीटर क्षेत्र में बनी है, MDA ने मस्जिद प्रबंधन से निर्माण की अनुमति, स्वीकृत नक्शा और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है.

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