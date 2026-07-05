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"चढ़ावा चोरों-गद्दी छोड़ो", अजय राय का BJP-RSS पर बड़ा हमला, कहा- जो भगवान राम का पैसा खा गए, वो जनता का क्या हाल करेंगे?

"चढ़ावा चोरों-गद्दी छोड़ो", अजय राय का BJP-RSS पर बड़ा हमला, कहा- जो भगवान राम का पैसा खा गए, वो जनता का क्या हाल करेंगे? ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने कानपुर दौरे के दौरान BJP और RSS पर करारा हमला बोला है. उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कहा कि जो लोग भगवान राम के यहां चोरी कर रहे हैं, वे अब चाहे कहीं भी घूम लें, पूरा देश उनकी सच्चाई जान चुका है. आम जन-जन में यह चर्चा हो गई है कि चढ़ावा चोर आ गए. अब जनता साफ कह रही है कि चढ़ावा चोरों, गद्दी छोड़ो. जनता अब इन्हें कहीं नहीं पूछने वाली, ये प्रदेश और देश दोनों जगह से जाएंगे. "चढ़ावा चोरों-गद्दी छोड़ो", अजय राय का BJP-RSS पर बड़ा हमला, कहा- जो भगवान राम का पैसा खा गए, वो जनता का क्या हाल करेंगे? (Video Credit; ETV Bharat) वहीं, अजय राय ने शनिवार को लखनऊ मे हुए रोड शो का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जनता पूरी तरह नदारद थी, केवल पुलिस की गाड़ियां और रथ ही घूम रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि लोग अब इनसे दूर हो चुके हैं. "जो भगवान का पैसा खा गए, वे आम जनता का क्या हाल करेंगे?"