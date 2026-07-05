"चढ़ावा चोरों-गद्दी छोड़ो", अजय राय का BJP-RSS पर बड़ा हमला, कहा- जो भगवान राम का पैसा खा गए, वो जनता का क्या हाल करेंगे?
"2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सत्ता में आते ही चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 8:42 PM IST
कानपुर : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने कानपुर दौरे के दौरान BJP और RSS पर करारा हमला बोला है. उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कहा कि जो लोग भगवान राम के यहां चोरी कर रहे हैं, वे अब चाहे कहीं भी घूम लें, पूरा देश उनकी सच्चाई जान चुका है. आम जन-जन में यह चर्चा हो गई है कि चढ़ावा चोर आ गए. अब जनता साफ कह रही है कि चढ़ावा चोरों, गद्दी छोड़ो. जनता अब इन्हें कहीं नहीं पूछने वाली, ये प्रदेश और देश दोनों जगह से जाएंगे.
वहीं, अजय राय ने शनिवार को लखनऊ मे हुए रोड शो का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जनता पूरी तरह नदारद थी, केवल पुलिस की गाड़ियां और रथ ही घूम रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि लोग अब इनसे दूर हो चुके हैं.
"जो भगवान का पैसा खा गए, वे आम जनता का क्या हाल करेंगे?"
अजय राय ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सत्ता में आते ही चंदा चोरी मामले की पूरी तरह निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और घर-घर का मुद्दा है. हमारे परिवार की माताओं-बहनों ने अपनी श्रद्धा से 100, 500, 5000 और 10,000 रुपये तक का दान दिया था, जिसे ये लोग खा गए. यहां तक कि गृह सचिव स्तर के अधिकारी की माता का दान में दिया गया सोना और रामचरितमानस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि जो भगवान का पैसा खा गए, वे आम जनता का क्या हाल करेंगे?
SIT जांच ढोंग
चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच को अजय राय ने एक आडंबर और दिखावा करार दिया. उन्होंने कहा कि एसआईटी पूरी तरीके से फेल है क्योंकि इसका चेयरमैन विजय विश्वास पंत को बनाया गया है, जो खुद प्रयागराज के भगदड़ मामले में कमिश्नर थे और आरोपी हैं, जो खुद आरोपी है, वह निष्पक्ष क्या जांच करेगा? अजय राय ने कहा कि इसकी जांच माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि अगर यह जांच किसी निष्पक्ष जज से कराई जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी और गोपाल राव जैसे बड़े नाम आज जेल की सलाखों के पीछे होंगे.
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