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वाराणसी सीवर विवाद: साजिश की कहानी गढ़कर जनता का ध्यान भटका रही बीजेपी, हर मोर्चे पर फेल : अजय राय

कहा- अंतरिक्ष से दुनिया देखने की बात करने वाली सरकार अपने ही संसदीय क्षेत्र की जमीन पर हो रही सच्चाई क्यों नहीं देख पा रही.

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अजय राय का बीजेपी पर वार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:03 PM IST

5 Min Read
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वाराणसी: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सीवर में बोरी मिलने का मामला भाजपा की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी जनता का ध्यान भटका रही है. इस डबल इंजन की सरकार में काशी से लेकर पूरे प्रदेश तक जनसमस्याएं बदहाल है. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और सच्चाई जनता के सामने लाई जाए, इससे यह साफ हो सकेगा कि बोरी किसी साजिश के तहत सीवर में डाली गई थी या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद इसे डालकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया है.

वाराणसी सीवर विवाद (Video Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब स्पेस टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो उसी तकनीक से अपने संसदीय क्षेत्र काशी में यह भी पता करवा लें, कि सीवर में बोरी आखिर आई कहां से? अंतरिक्ष से दुनिया देखने की बात करने वाली सरकार अपने ही संसदीय क्षेत्र की जमीन पर हो रही सच्चाई क्यों नहीं देख पा रही. काशी की जनता सीवर, जलभराव और बदहाल व्यवस्था का जवाब मांग रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने और प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद काशी की जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है.

वहीं, सीवर में बोरी मिलने के प्रकरण को लेकर अजय राय ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है. काशी में जनसमस्याओं को लेकर भाजपा अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कराया जाए कि बोरी वहां कौन लेकर आया, किसने उसे सीवर में डाला और इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी. यदि किसी ने जानबूझकर सीवर लाइन में अवरोध पैदा किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस घटना के बहाने नगर निगम और सरकार अपनी मूल जिम्मेदारी से नहीं बच सकती.

अजय राय ने कहा कि नगर निगम से लेकर केंद्र तक भाजपा का नेतृत्व है. इसके बावजूद काशी की जनता सीवर जाम, जलभराव, गंदगी और खराब जलनिकासी की समस्या झेल रही है. उन्होंने कहा कि 2024-25 और 2025-26 में ड्रेनेज और सीवर सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की जानकारी सामने आती है. मानसून पूर्व मई-जून 2024 और 2025 में एक-एक महीने का विशेष सफाई अभियान चलाए जाने की बात कही गई. इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर 2024 और 2025 में पुराने काशी क्षेत्र में सिल्टिंग और ब्लॉकेज हटाने का कार्य किए जाने का भी उल्लेख है. तो फिर बारिश में सीवर जाम और जलभराव की समस्या बार-बार क्यों सामने आती है.

अजय राय ने कहा कि जलनिकासी और व्यापक सफाई के लिए लगभग 115 करोड़ रुपये बजट निर्धारित किए जाने की जानकारी है. प्रत्येक जोनल कार्यालय को 15 से 25 लाख रुपये अलग से दिए जाने की भी बात सामने आई है. जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ, किन क्षेत्रों में सफाई हुई और उसके बावजूद व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी. अजय राय ने कहा कि सीवर सफाई के लिए वाहनों की खरीद पर लगभग 2.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाने, पुराने काशी क्षेत्र के 13 वार्डों के कायाकल्प के लिए जल निगम और नगर निगम से जुड़ी लगभग 527 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जनता को बताया जाना चाहिए कि इस राशि से कौन-कौन से कार्य किए गए, कितनी धनराशि किस मद में खर्च हुई और कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर हुई.

इसके साथ ही, अजय राय ने कहा कि समस्या केवल वाराणसी तक सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई से आम आदमी परेशान है. युवाओं के सामने रोजगार का संकट है. भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं.

बताते चलें कि वाराणसी के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों और गलियों में गंभीर जलजमाव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या देखी गई थी. जब नगर निगम और जलकल विभाग की टीमों ने सीवर जाम को खोलने के लिए मुख्य सीवर लाइनों की सफाई शुरू की, तो मैनहोल के अंदर से सामान्य कचरे के बजाय बालू और सीमेंट से भरी दर्जनों बोरियां, बड़े-बड़े पत्थर, प्लाई के टुकड़े और लकड़ी का बुरादा बरामद हुआ. अकेले शिवाला इलाके के सीवर से करीब 12 बोरियां निकाली गईं थीं. उसके बाद प्रशासन का कहना था कि सीवर लाइन में ये बोरियां अपने आप नहीं पहुंच सकतीं. उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश करार देते हुए कहा था कि असामाजिक तत्वों या राजनीतिक विरोधियों ने जानबूझकर मुख्य सीवर लाइनों को ब्लॉक किया था.

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