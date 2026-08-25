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चीनी की कीमत में उछाल पर कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, कहा- मोदी शासन काल में रिश्तेदारों को पहुंच रहा फायदा, जनता परेशान

कांग्रेस नेता ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है.

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कांग्रेस प्रदेश महासचिव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 5:48 PM IST

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पाकुड़: देश में महंगाई कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है. मोदी सरकार के कार्यकाल में भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते देश की जनता परेशान है. उक्त बातें झारखंड कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्यामल किशोर सिंह ने पाकुड़ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कही.

चीनी की कीमत पर सवाल

कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार चीनी की कीमत को घटाने की बात कही थी, लेकिन आज काफी बढ़ गया है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है. क्योंकि उनके बड़े नेताओं के रिश्तेदार जो इथेनॉल बना रहे हैं, जिससे गाढ़ी कमाई हो रही है और इसके लिए जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव का बयान (ETV BHARAT)

खान एवं खनिज विधेयक पर आपत्ति

प्रदेश महासचिव ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित कर झारखंड सरकार के मालिकाना हक छीनना चाहती है. उन्होंने कहा कि केंद्र नहीं चाहती है कि यहां अच्छे से सरकार चले, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों मिले. प्रदेश महासचिव ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित होने से यहां के जनता पर असर पड़ेगा.

आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पारित विधेयक को जल्द वापस ले, नहीं तो आने वाले दिन में जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा. प्रदेश महासचिव ने कहा कि केंद्र की शोषणकारी नीति वाली रवैया नहीं चलने दिया जाएगा. इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.

योजनाओं की राशि का दावा

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र ने झारखंड राज्य को कल्याणकारी योजना के लिए जो भी राशि भेजी है, उसे कार्य में लगाया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है.

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