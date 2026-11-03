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कांग्रेस नेता अभय दुबे बोले- अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही भाजपा, जनादेश के बजाय ज्ञानादेश ले रही

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी अभय दुबे ने भाजपा पर तंज किया है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्री के नेतृत्व में लखनऊ में निकाली गई पदयात्रा अपने ही दल के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदेश के एक करोड़ 27 लाख वोटर के नाम काटे जाने का दुखड़ा रो रहे हैं और भाजपा प्रजातंत्र बचाओ पदयात्रा निकाल रही है.

उन्होंने कहा, वास्तविकता तो यह है कि भाजपा की प्रजातंत्र बचाओ पदयात्रा नहीं, बल्कि यह भाजपा से प्रजातंत्र बचाओ पदयात्रा है. भाजपा अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है. अभय दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ये बात कही. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां व्यक्ति वयस्क होते ही स्वतः मतदाता बन जाता है.

अभय दुबे ने भाजपा पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat) देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे. उन्होंने बिना मतदाता सूची तैयार हुए चुनाव कराने से इंकार कर दिया था. देश में हुए पहले चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार होने के बाद उस सूची में सुधार करने के बाद चुनाव कराया गया. आज देश में ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्राणघातक हमला किया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर में गड़बड़ी का सबसे पहले मुद्दा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया. बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर केवल उसमें दर्ज लोगों को ही नागरिक माना और बाकी लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ी. उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी यही किया गया और अब उत्तर प्रदेश में यही किया जा रहा है. दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी नोटिंग में कहा कि फार्म 6 में बदलाव की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया से मिली.