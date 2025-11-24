ETV Bharat / state

कांग्रेस करेगी कुशल प्रवक्ताओं की भर्ती, टैलेंट हंट सर्च प्रोग्राम लॉन्च

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना ने बताया कि देश और संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है. कांग्रेस उन युवाओं का आह्वान कर रही है जो देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने के बारे में सोचते हैं. उन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जो इस मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहते हैं.

जयपुर: कांग्रेस ने देशभर में कुशल वक्ता-प्रवक्ताओं की तलाश के लिए 'टैलेंट हंट सर्च प्रोग्राम' शुरू किया है. राजस्थान में भी प्रदेश मुख्यालय में सोमवार से इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अभियान का पोस्टर लॉन्च किया. इसके साथ ही इस अभियान में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.

पढ़ें: टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाशेगी कुशल वक्ता व प्रवक्ता, अगले माह होगा आगाज

उन्होंने बताया कि इसके लिए देश भर में टैलेंट हंट सर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है. इसके तहत देश भर में कुशल वक्ता- प्रवक्ताओं की टीम तैयार कर की जा रही है. इसी के तहत राजस्थान में इसकी लॉन्चिंग की गई है. अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है. उसके बाद 5 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर साक्षात्कार होगा. चयनित अभ्यर्थियों का 9 दिसंबर को साक्षात्कार लिया जाएगा. बाद में 16 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय साक्षात्कार और ग्रुप डिस्कशन होगा. इसमें ज्वलंत मुद्दों के साथ ही समसामयिक मुद्दों पर पकड़ को परखा जाएगा. अंतिम चरण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कमेटी बनाई जाएगी जो अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करेगी.

साधना ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए जिला, ब्लॉक, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवक्ताओं की खोज कर रहे हैं. राजस्थान सहित अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं. पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 'टैलेंट हंट सर्च प्रोग्राम' के जरिए उन युवा प्रतिभाओं की तलाश करेंगे जो कांग्रेस विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का काम करें.