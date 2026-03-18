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कांग्रेस का 4 राज्यों में संगठन सृजन अभियान, प्रदेश के 6 नेताओं को बनाया पर्यवेक्षक

पार्टी हाईकमान ने महाराष्ट्र, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी संगठन सृजन अभियान शुरू किया है.

ORGANIZATION BUILDING CAMPAIGN, 6 STATE LEADERS APPOINTED OBSERVERS
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 9:58 AM IST

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जयपुरः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान देशभर में लगातार जारी है. करीब 15 से ज्यादा राज्यों में संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों के चयन के बाद अब पार्टी हाईकमान ने महाराष्ट्र, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी संगठन सृजन अभियान शुरू किया है. इसके जरिए जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा.

संगठन सृजन अभियान के लिए पार्टी हाईकमान ने देशभर से 72 कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार देर रात इसके आदेश जारी किए हैं.

पढ़ेंः कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के आदेश, 3 महीने बाद भी घोषणा नहीं

राजस्थान कांग्रेस के 6 नेताओं को जिम्मेदारीः चार राज्यों में हो रहे संगठन सृजन अभियान में पार्टी हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस के भी 6 नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इसके तहत महाराष्ट्र के लिए दानिश अबरार, विधायक मनीष यादव और पाली से लोकसभा प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल को पर्यवेक्षक लगाया गया है. वहीं, दिल्ली में करौली धौलपुर से लोकसभा सांसद भजनलाल जाटव को पर्यवेक्षक लगाया गया है. अरुणाचल प्रदेश में जाहिदा शबनम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.

पढ़ेंः जिलाध्यक्ष का चयन: राजस्थान कांग्रेस के 17 नेताओं को चार राज्यों में बनाया पर्यवेक्षक

किस राज्य में कितने पर्यवेक्षकः पार्टी हाईकमान ने संगठन सृजन अभियान में देशभर से कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक लगाया है. अरुणाचल प्रदेश में 12, त्रिपुरा में 9 और महाराष्ट्र में 37 नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. राजस्थान कांग्रेस के अधिकांश विधायक और सांसद संगठन सृजन अभियान में अलग-अलग राज्यों में पर्यवेक्षक रह चुके हैं. राजस्थान में पिछले साल अक्टूबर और नवंबर माह में संगठन सृजन अभियान के जरिए 50 जिलाध्यक्षों का चयन हुआ था.

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