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खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, झारखंड में विस्तृत रूपरेखा तय

रांचीः कांग्रेस पार्टी ने खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में झारखंड सहित देशभर में आंदोलन करने की घोषणा की है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की आज हुई बैठक में आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तय की गई.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के. राजू के अलावा पार्टी के सभी बड़े नेता, राज्य सरकार के मंत्री और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला कमिटी के नेता मौजूद थे. पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित इस बैठक में पार्टी ने प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में धरना-प्रदर्शन से लेकर कई तरह के आंदोलन की रूपरेखा तय की है. इसके तहत प्रदेश स्तर पर लोक भवन घेराव के अलावा पार्टी द्वारा रैली का भी आयोजन किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिन सात बिंदुओं पर चर्चा हुई है, उनमें यह तय किया गया है कि खनिज संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन पर बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और मंत्रियों के द्वारा की गई पहल के लिए आभार जताया गया है.

एसआईआर में अनमैप्ड वोटर का मैपिंग करेगी कांग्रेसः के. राजू

प्रदेश कांग्रेस की हुई इस बैठक में एसआईआर में बड़ी संख्या में अनमैप्ड वोटर की संख्या पर चिंता जताते हुए पार्टी द्वारा पहल करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत सीईओ पोर्टल से ऐसे सभी वोटर की जानकारी लेकर संबंधित विधानसभा के विधायक और पार्टी नेताओं को मैसेज भेजकर अनमैप्ड वोटर को मैपिंग कराने के लिए पहल की जाएगी. हर दिन मैसेज के माध्यम से जिला एवं विधानसभा स्तर पर नेताओं को जानकारी भेजी जाएगी. इसके लिए पार्टी द्वारा एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसमें अपडेट भी दिखेगा कि कितनी संख्या में कहां अनमैप्ड वोटर हैं और कितना मैपिंग हो चुका है.