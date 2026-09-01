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कांग्रेस का Gen-Z फॉर चेंज कैंपेन लॉन्च, युवाओं की नब्ज टटोलने कॉलेज-यूनिवर्सिटी तक जाएगी पार्टी

नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का जेन जी पर फोकस. जिला स्तर पर बनेगी जेन जी कमेटियां.

Sumit Bhagasara sharing details about the 'Gen Z for Change' campaign.
जेन जी फाॅर चेंज अभियान की जानकारी देते हुए सुमित भगासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 6:39 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अब Gen-Z मतदाताओं पर फोकस बढ़ा दिया. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग ने मंगलवार को प्रदेश स्तरीय प्रोफेशनल जेन जी कमेटी की घोषणा की. साथ ही जेन जी का चेंज आउट रीच कैंपेन लॉन्च किया.

इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंच कर युवाओं की समस्याएं, उनकी प्राथमिकताएं, अपेक्षाएं और भविष्य को लेकर उनकी सोच जानने की कोशिश करेगी. कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान चुनावी संपर्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जेन-जी युवाओं के साथ सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

सुमित भगासरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुमित भगासरा ने अभियान लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जेन जी कमेटियां जेन-जी वोटर की समस्याएं और उनकी सोच क्या है, उसे लेकर जिलेवार रिपोर्ट बनाएगी. रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऑफिस भी भेजी जाएगी. भगासरा ने कहा कि युवाओं की समस्या युवा ही बेहतर समझ सकते हैं, इसी सोच के साथ प्रोफेशनल जेन जी कमेटी का गठन किया है.

पढ़ें: निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस को मिले 38000 आवेदन, डोटासरा बोले, 'Gen Z और युवाओं के आवेदन ज्यादा'

सीधा संवाद करेगी कांग्रेस: भगासरा ने कहा कि आज का युवा शिक्षा के गिरते स्तर, रोजगार के सीमित अवसरों, स्किल गैप और भविष्य को लेकर चिंतित हैं. ऐसे में कांग्रेस युवाओं के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करेंगी. यह समझने का प्रयास से की राजस्थान के अलग-अलग जिलों में जेन जी की सोच क्या है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है. उन्हें संगठन और सरकार से क्या उम्मीद है.

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनेंगी जेन जी कमेटियां: अभियान के तहत प्रदेश के अधिकाधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है. भगासरा ने कहा कि जिलों में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जेन जी कमेटी का गठन किया जाएगा और उनकी समस्याएं और सुझाव लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा. अभियान के दौरान केवल राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी बल्कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैरियर, रोजगार, स्टार्टअप, खेल, कंटेंट क्रिएशन और कानूनी सहायता जैसे विश्व पर भी चर्चा की जाएगी. कांग्रेस की प्रोफेशनल जेन जी कमेटी में अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.

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एआई वर्कशॉप की जानकारी दी: डाटा एनालिस्ट मोहित कुमार ने युवाओं के लिए प्रस्तावित एआई वर्कशॉप की जानकारी दी. एडवोकेट अनिरुद्ध सिंह ने कंटेंट क्रिएटर को लीगल एडवाइस और कानून सहायता उपलब्ध कराने की योजना बताई. एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बंटी शर्मा ने मेडिकल स्टूडेंट से जुड़े मुद्दों प्रकाश डाला. उनके करियर काउंसलिंग के लिए अपनी टीम की उपलब्धता की जानकारी दी. नेशनल प्लेयर और कोच पूजा चौधरी खेलों में लड़कियों की स्थिति और उनके सामने आने वाली चुनौती पर बात रखी.

निकाय चुनाव में युवाओं को दिया ज्यादा प्रतिनिधित्व: सुमित भगासरा ने दावा किया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं और जेन जी को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया है. राजधानी जयपुर में कांग्रेस के डेढ़ सौ प्रत्याशियों में से 80% प्रत्याशी 50 साल से कम उम्र के हैं. प्रत्याशियों की औसत आयु 37 वर्ष है. दो प्रत्याशी 22 साल के हैं. भगासरा ने कहा कि यह अभियान केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लगातार इसके जरिए युवाओं से संवाद करते रहेंगे. पार्टी की रणनीति है कि चुनावी संपर्क के साथ युवाओं से प्राप्त फीडबैक को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाए.

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