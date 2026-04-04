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इस जिले के प्राइवेट स्कूलों ने क्या मनमानी की, किसने खोला मोर्चा?

योगी सरकार से लगाम लगाने की मांग, कई गंभीर आरोप लगाए.

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इस जिले के प्राइवेट स्कूलों ने क्या मनमानी की, किसने खोला मोर्चा? (up congress.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 10:25 AM IST

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Updated : April 4, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: महानगर में निजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर की जा रही कथित मनमानी, और अभिभावकों पर लादे जा रहे आर्थिक बोझ के विरोध में शुक्रवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया.

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इस जिले के प्राइवेट स्कूलों ने क्या मनमानी की, किसने खोला मोर्चा? (up congress.)

कांग्रेस कार्यकर्ता GIC चौराहा और चुन्नीगंज क्षेत्र में एकत्रित हुए. यहां कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो लिखे हुए पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. इसके बाद चुन्नीगंज चौराहे से जीआईसी चौराहे तक एक विरोध पदयात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भागीदारी रही.

प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने निजी स्कूलों के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के निजी स्कूल अभिभावकों को जबरन महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं. उन्होंने खुलासा किया कि कई स्कूलों में 9 हजार रुपए तक के भारी-भरकम बुक सेट अभिभावकों पर थोपे जा रहे हैं, जबकि इनके लिए कोई स्पष्ट मानक या सरकारी गाइडलाइन तय नहीं की गई है. गुप्ता ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही अभिभावक मजबूरी में भारी खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस लूट को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है.

कांग्रेस ने मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था में तुरंत पारदर्शिता लाई जाए और अभिभावकों का मानसिक और आर्थिक शोषण बंद हो. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से उन स्कूलों की जांच करने की अपील की है, जो परिजनों को किसी एक ही निश्चित दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य करते हैं. इसके साथ ही एक ही बोर्ड के सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम और एक जैसी किताबें लागू करने की मांग भी उठाई गई है. इस दौरान नरेश त्रिपाठी, नरेश पाठक, रितेश यादव, साजिद, पदम मोहन मिश्रा, धवल पांडेय, अजय श्रीवास्तव, राकेश साहू, धर्मेंद्र सिंह, अजय त्रिपाठी, राज लक्ष्मी, आनंद शुक्ला, राम शंकर राय, शांतनु दीक्षित, मुकेश वाल्मीकि आदि मौजूद रहे.

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Last Updated : April 4, 2026 at 1:43 PM IST

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