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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने पर BJP के हमले का जवाब देगी कांग्रेस, शुरू किया अभियान

मंगलवार को महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में परिसीमन के लिए संशोधन बिल लाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के झूठ को लगातार उजागर कर रही है. हमारी मांग है कि भाजपा अभी इस महिला आरक्षण को लागू करे. 543 सीटों पर ही अभी महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए और जब यह जनगणना पूरी हो जाए तब परिसीमन किया जाए.

नई दिल्ली: लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के गिरने के बाद सत्ताधारी भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है. साथ ही भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है और कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है. दिल्ली भाजपा ने जहां राजधानी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस को घेरने के लिए जहां अपनी महिला सांसदों और महिला मोर्चा के की नेताओं को कमान सौंप दी है, इसी तरह कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ इस बिल की आड़ में परिसीमन बिल पारित कराने को लेकर मोर्चा खोल दिया है.

विपक्ष ने किया विफल: उन्होंने आरोप लगाया कि इस संशोधन के बहाने भाजपा चाह रही थी कि 2023 के बिल में जो प्रावधान किया गया था कि 2029 में यह बिल 2021 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने के बाद लागू होगा, उसको बदलकर 2011 की जनगणना के आधार पर कर दिया जाए. इससे भाजपा 2029 के चुनाव में अपनी सत्ता को सुरक्षित करना चाहती है. यह भाजपा की साजिश थी, जिसको विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया है. यह नारी शक्ति की हार नहीं है यह भाजपा की साजिश की हार है.

पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया: महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि भाजपा नारी शक्ति की विरोधी है. कांग्रेस हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती रही है. नगर निगम और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी की सरकार ने दिया. दिल्ली नगर निगम में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार ने दिया है. देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि उनके मात्र संगठन आरएसएस की कौन सी महिला प्रमुख रही हैं. क्या भाजपा की कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं.

मुद्दे का फायदा लेना चाहती है भाजपा: यह बिल उत्तर और दक्षिण के राज्यों में परिसीमन के आधार पर भेदभाव करने के लिए लाया गया था. इस बिल के गिरने से भाजपा और प्रधानमंत्री बुरी तरह तिलमिला गए हैं, इसलिए उस दिन 29 मिनट के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने 58 बार कांग्रेस का नाम लिया. भाजपा कांग्रेस से डरती है. कांग्रेस भाजपा के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी. पांच राज्यों के चुनाव की आचार संहिता लागू होने के समय क्या प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की वोटिंग होने तक भाजपा इस मुद्दे को उठाकर फायदा लेना चाहती है लेकिन, देश की जनता जागरूक है. भाजपा के झूठ के झांसे में जनता नहीं आने वाली है. साथ ही कांग्रेस पार्टी भी जनता को इस मुद्दे पर लगातार जागरूक कर रही है.

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