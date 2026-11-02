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भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा लोकतंत्र की रक्षा नहीं, राजनीतिक पाखंड और फोटोशूट का नया अध्याय: कांग्रेस

वहीं,रामलीला मैदान के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने वहीं से प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भाजपा की पदयात्रा लोकतंत्र बचाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं, बल्कि महज एक राजनीतिक फोटोशूट भर है.

झारखंड कांग्रेस कमेटी के मिडिया प्रभारी का बयान (Etv Bharat)

भाजपा का लोकतंत्र प्रेम पूरी तरह दिखावटी है, अगर भाजपा वास्तव में लोकतंत्र बचाना चाहती है और देश से अराजकता हटाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए.

भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिएः प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष

केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस लोकतंत्र को बचाने और किस अराजकता को हटाने की बात वह कर रही है? जिस देश में मतदाताओं के मताधिकार यानी वोट के अधिकार पर ही सवाल उठ रहे हों, चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता संदेह के घेरे में हो और विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही की मांग कर रहा हो, वहां भाजपा की पदयात्रा जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा एक तरफ लोकतंत्र बचाने का नारा लगाती है, दूसरी तरफ दुष्यंत कुमार और हरदीप पुरी जैसे लोगों को राज्यपाल और मंत्री जैसे संवैधानिक एवं महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखकर लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं की बात करती है, भाजपा को पहले अपने राजनीतिक आचरण और सत्ता के चरित्र पर आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद लोकतंत्र बचाने का उपदेश देना चाहिए.

लोकतंत्र कोई चुनावी नारा या राजनीतिक मंच की सजावट नहींः केशव महतो कमलेश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की राजनीति में नारा कुछ और होता है, जबकि असली मकसद कुछ और होता है लेकिन जनता अब भाजपा के इस दोहरे चरित्र को समझ चुकी है, लोकतंत्र कोई चुनावी नारा या राजनीतिक मंच की सजावट नहीं, बल्कि जनता के मताधिकार, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही का नाम है.