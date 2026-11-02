भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा लोकतंत्र की रक्षा नहीं, राजनीतिक पाखंड और फोटोशूट का नया अध्याय: कांग्रेस
झारखंड में BJP की पदयात्रा निकालने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 8:05 PM IST
रांची: राज्य की राजधानी रांची में सोमवार को हुई प्रदेश भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा पर झारखंड कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेने के बजाय भाजपा लोकतंत्र बचाने का नाटक कर रही है. दुष्यंत कुमार और हरदीप पुरी जैसे लोगों को सत्ता में बिठाकर अराजकता हटाने की बात करना हास्यास्पद है.
भाजपा की पदयात्रा महज एक फोटोशूट भर हैः केशव महतो कमलेश
वहीं,रामलीला मैदान के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने वहीं से प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भाजपा की पदयात्रा लोकतंत्र बचाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं, बल्कि महज एक राजनीतिक फोटोशूट भर है.
भाजपा का लोकतंत्र प्रेम पूरी तरह दिखावटी है, अगर भाजपा वास्तव में लोकतंत्र बचाना चाहती है और देश से अराजकता हटाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए.
भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिएः प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष
केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस लोकतंत्र को बचाने और किस अराजकता को हटाने की बात वह कर रही है? जिस देश में मतदाताओं के मताधिकार यानी वोट के अधिकार पर ही सवाल उठ रहे हों, चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता संदेह के घेरे में हो और विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही की मांग कर रहा हो, वहां भाजपा की पदयात्रा जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा एक तरफ लोकतंत्र बचाने का नारा लगाती है, दूसरी तरफ दुष्यंत कुमार और हरदीप पुरी जैसे लोगों को राज्यपाल और मंत्री जैसे संवैधानिक एवं महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखकर लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं की बात करती है, भाजपा को पहले अपने राजनीतिक आचरण और सत्ता के चरित्र पर आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद लोकतंत्र बचाने का उपदेश देना चाहिए.
लोकतंत्र कोई चुनावी नारा या राजनीतिक मंच की सजावट नहींः केशव महतो कमलेश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की राजनीति में नारा कुछ और होता है, जबकि असली मकसद कुछ और होता है लेकिन जनता अब भाजपा के इस दोहरे चरित्र को समझ चुकी है, लोकतंत्र कोई चुनावी नारा या राजनीतिक मंच की सजावट नहीं, बल्कि जनता के मताधिकार, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही का नाम है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी, भाजपा को पदयात्राओं और कैमरों के सामने लोकतंत्र बचाने का नाटक बंद कर यह बताना चाहिए कि वह चुनाव आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है.
जनता को नारे नहीं, जवाब चाहिएः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
उन्होंने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र फोटो खिंचवाने से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने से बचता है. जनता को नारे नहीं, जवाब चाहिए और कांग्रेस जनता के इस सवाल को सड़क से संसद तक उठाती रहेगी.
ये भी पढ़ें:
15 नवंबर के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी निकालेगी पदयात्रा, गढ़वा से होगा आगाज
बीजेपी का रांची में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री ने कहा- भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती है कांग्रेस
INDIA ब्लॉक की दिल्ली रैली के जवाब में भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम, रांची में 2 नवंबर को पदयात्रा व जनसभा