जल, जंगल और पहाड़ को लेकर भजनलाल सरकार पर भड़की कांग्रेस, भाजपा ने किया पलटवार

डोटासरा और जूली ने जल, जंगल, पहाड़ बचाने को लेकर किसान सम्मेलन को किया संबोधित. सरकार को दी चेतावनी.

Congress Kisan Sammelan
किसान सम्मेलन को संबोधित करते डोटासरा (ETV Bharat Karauli)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 10:03 PM IST

4 Min Read
करौली: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को करौली के कटकड गांव के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जल, जंगल और पहाड़ बचाने को लेकर किसान सम्मेलन को संबोधित किया. वहीं, सरकार को चेतावनी दी कि या तो सरकार जल, जंगल, पहाड़ के विधेयक को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन पर मजबूर होगी.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान सम्मेलन को लेकर सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसानों के साथ राजनीति कर रही है. भाजपा को किसानों के पहाड़ तोड़ने को ही मिले हैं क्या. भाजपा ने सोलर के नाम पर किसानों की जमीन लूटा दी. किसानों की जमीन से तार गुजरते हुए गुजरात में निकल गए. डोटासरा ने टीकाराम जूली की तरफ देखते हुए कहा कि 28 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है. आप सभी विधायकों को बुलाओ और विधायक से विधेयक को वापस करवाने के लिए मुद्दा उठवाओ.

डोटासरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Karauli)

डोटासरा ने किसानों से कहा कि आपके यहां पहाड़ नहीं टूटने देंगे. कोई पहाड़ों को तोड़ता है तो जिला प्रशासन के पास जाइए और विरोध कीजिए. फिर भी नहीं माने और अगर कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी और खड़गे भी आएंगे और हम सब साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं. आप कांग्रेस को जिताइए और मजबूत बनाइए.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है. अभी हाल ही में एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है. मेरे विधानसभा क्षेत्र मे 25 हजार फॉर्म लगा दिए और नाम काटे जा रहे हैं. भाजपाइयों को डर है कि टीकाराम जूली वापस से जीत गया तो विधानसभा में फिर से भाजपा के खिलाफ बोलेगा. भाजपा षड्यंत्र रच रही है. टीकाराम जूली ने किसानों से कहा कि सभी विधायक विधानसभा में आपकी बात को जोर-जोर से रखेंगे. इसी के साथ टीकाराम जूली ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी. जो अधिकारी डॉ. भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान-कानून पर काम नहीं कर रहे हैं. गरीब, मजदूर, किसानों के आंसू नहीं देख रहे हैं, उनके कामों की जांच करवाई जाएगी और उनका इलाज भी किया जाएगा.

Congress Kisan Sammelan
करौली में किसान सम्मेलन (ETV Bharat Karauli)

करौली दंगे को लेकर बड़ा बयान : 2 अप्रैल 2022 के करौली दंगे के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है. किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाया. डोटासरा ने कहा कि करौली नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि अमीउद्दीन खान को करौली देंगे का आरोपी बनाकर फंसाया जा रहा है. उसकी होटल पर बुलडोजर चलाने की बात बोली जा रही है. होटल के पट्टे को निरस्त किया जा रहा है. डोटासरा ने मंच से कहा कि भजनलाल सरकार, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के भी पुश्तैनी पट्टे हैं क्या? अगर हैं तो बताएं, यह जो कहेंगे हम वह करने को तैयार हैं.

विधायक दर्शन सिंह गुर्जर का पलटवार- कांग्रेस की नहीं बची जमीन : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर करौली विधायक दर्शन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था. जल, जंगल और पहाड़ को नहीं छेड़ा जाएगा. कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है तथा कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. कांग्रेस सरकार में ही इसका एमओयू हुआ था. इनके ही विधायक घनश्याम महर ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि यहां सोने के पहाड़ निकलेंगे. गाड़ियों के उद्योग लगेंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियां आएंगी. इनको नीलाम किया जाएगा तो सरकार को बड़ा फायदा होगा. विधायक का एक वीडीओ भी वायरल हुआ है. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल लोगों को भड़काने का काम कर रही है. दंगे के आरोपी अमीनुद्दीन के मामले पर विधायक ने कहा कि अगर गलत पट्टा है तो सरकार जांच करेगी. कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी जांच कर रही है. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

संपादक की पसंद

