शुक्रताल से शुरू हुई कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा; गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं पर होगा मंथन
यात्रा का उद्देश्य किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 7:49 AM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत की है. शुक्रताल से कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में शुरू हुई यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेगी.
इस यात्रा के दौरान कर्जमाफी, एमएसपी, सिंचाई, कृषि बिजली, फसलों के भुगतान, ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य, रोजगार समेत कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनसंपर्क के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सरकार और संबंधित विभागों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
शुक्रवार को धर्मस्थली शुक्रताल से किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई. इस दौरान कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजीव आर्य मौजूद रहे.
पश्चिमी यूपी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सामने लाना और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाना है.
किसानों के मुद्दों पर बात की जाएगी. इसके अलावा E20 ईंधन, युवाओं के रोजगार, अवैध खनन, नशे और अपराध तथा एलपीजी की कीमतों जैसे विषयों को भी यात्रा में शामिल किया गया है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजीव आर्य ने कहा कि किसानों और ग्रामीण समाज से जुड़े ये मुद्दे लंबे समय से चर्चा में है. किसान अधिकार यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क कर लोगों की समस्याओं को समझने और उनकी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
यात्रा के शुभारंभ से पूर्व कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. संजीव आर्य, चिंतक कमल मित्तल, रणबीर सैनी, राधेश पप्पू, ममनून अंसारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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