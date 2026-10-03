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शुक्रताल से शुरू हुई कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा; गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं पर होगा मंथन

शुक्रताल से शुरू हुई कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत की है. शुक्रताल से कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में शुरू हुई यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेगी.