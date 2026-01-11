ETV Bharat / state

भागीरथपुरा कांड के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस, यात्रा निकाल पीड़ितों के लिए मांगा न्याय

कांग्रेस ने इंदौर में न्याय यात्रा निकाल कर भागीरथपुरा के पड़ितों के परिजनों को एक करोड़ की राहत राशि, घटना के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

कांग्रेस ने इंदौर में निकाली न्याय यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 5:51 PM IST

Updated : January 11, 2026 at 6:08 PM IST

इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा में जहां दूषित पानी से लोगों की मौत होने का सिलसिला जारी है, वहीं कांग्रेस भी अब इस मामले को लेकर सड़क पर आ चुकी है. कांग्रेस ने आज रविवार को इंदौर में न्याय यात्रा निकाल कर भागीरथपुरा के पड़ितों के परिजनों को एक करोड़ की राहत राशि, हर परिजन को रोजगार और घटना के जिम्मेदारों पर एफआईआर की मांग की. वहीं कांग्रेस ने इस मामले में वाटर ऑडिट करने का ऐलान किया है. साथ ही साफ पानी मिलने की शर्त पर ही लोगों को टैक्स देने की नसीहत दी है.

बड़ा गणपति चौराहा से शुरू होकर राजवाड़ा पर संपन्न हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा

दरअसल भागीरथपुरा में जहरीले पानी के सप्लाई से हुई 21 लोगों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा रविवार को इंदौर में न्याय यात्रा का आयोजन किया गया. यह यात्रा बड़ा गणपति चौराहा से शुरू होकर राजवाड़ा पर संपन्न हुई. यात्रा के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, इंदौर के निकम्मे महापौर के कारण शहर की ब्रांड इमेज पर पानी फिर गया. 21 मौत के बाद भी ना तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर शिकन आएगी ना किसी पर एफआईआर होगी.

ये लोग भागीरथपुरा जैसे कांड में लोगों की हत्या करते रहे और धर्म के नाम पर वोट लेते रहे. प्रदेश आज कर्जदार है... किसान परेशान है, पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. तो दोषी कौन है जो 20 साल से सत्ता में है. पटवारी ने कहा इंदौर के मामले में कांग्रेस वाटर ऑडिट कराएगी और प्रदेश में जल, जंगल जमीन के लिए सड़कों पर उतरेगी. उन्होंने कहा भागीरथपुरा कांड से राहुल गांधी भी वाकिफ हैं और वह जल्द ही इस मामले को लेकर इंदौर आएंगे.

भाजपा को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है लेकिन भागीरथपुरा में जो हिंदू मारे गए उनकी कोई परवाह नहीं

वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, भाजपा के नेताओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है लेकिन भागीरथपुरा में जो हिंदू दूषित जल से मारे गए उनकी कोई परवाह नहीं है. उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा, आपके पीने के पानी के साथ मल जा रहा है. इसलिए पानी की सबसे पहले जांच करें और नगर निगम से पूछें कि ऐसा क्यों है? इसलिए जब तक कोई टैक्स मत दो जब तक आपको शुद्ध जल नहीं मिल जाता है.

न्याय यात्रा में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व सांसद कांतिलाल भरिया सज्जन वर्मा चिंटू चौकसे, राजेश चौकसे के अलावा प्रदेश प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्य सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन यादव, इंदौर संभाग की कांग्रेस की प्रभारी सचिव उषा नायडू, इंदौर के प्रदेश कांग्रेस के द्वारा नियुक्त प्रभारी संजीव सक्सेना, अमित चौरसिया समेत सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.

इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बताया, यह यात्रा पूरी तरह से मौन यात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें बड़े गणपति चौराहा से पैदल चलते हुए तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ता राजवाड़ा पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा तक पहुंचे.

