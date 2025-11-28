ETV Bharat / state

एसआईआर में लगे BLO और RO ईमानदारी से करें काम, पूर्व सीएम ने दी चेतावनी

दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के एक घर में वास्तविक मतदाता केवल 4 हैं, लेकिन मतदाता सूची में 108 नाम दर्ज हैं. चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी घर में यदि 10 से ज्यादा मतदाता हैं, तो एक रिटर्निंग ऑफिसर को मौके पर जाकर सत्यापित करना चाहिए कि इस घर में 10 मतदाता हैं भी या नहीं. इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर की भी जिम्मेदारी आती है. इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि साल 2023 और 2025 में जो भी बीएलओ, एईआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना चाहिए. इन लोगों ने फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में डाले हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में तेजी से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दौर जारी है. एक तरफ सरकार इसे 4 दिसंबर से पहले तय समय में पूरा करने की जद्दोजहद कर रही है. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने मतदाता सूची में फर्जीवाड़े और बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया में जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पहले बीएलओ घर-घर जाकर ईमानदारी से फॉर्म भरवाते थे, लेकिन अब संवैधानिक ज़िम्मेदारी से हटकर काम हो रहा है.

दिग्विजय ने कहा- बीएलओ, एईआरओ और आरओ को बचाने नहीं आएगी भाजपा

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मैं सचेत करना चाहता हूं बीएलओ, एईआरओ और आरओ को कि आप ये मत समझिए आप इससे बच सकते हैं. आपसे हमारी प्रार्थना है कि ईमानदारी से मतदाता सूची तैयार करिए. किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है. भारतीय जनता पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी. यदि आपने गलत मतदाता सूची तैयार की है, यदि हमने प्रमाणित कर दी तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा.

14 दिसम्बर को दिल्ली में एसआईआर को लेकर बड़ा प्रदर्शन

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है. इसके खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. चौधरी ने कहा कि बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं या गलत ढंग से स्थानांतरित किए जा रहे हैं. भाजपा के दबाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं. पात्र धारक मतदाताओं की रक्षा अब कांग्रेस करेगी.

कांग्रेस शुरू करेगी वोट रक्षक अभियान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा की साजिशों के बीच मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ‘वोट रक्षक अभियान’ शुरू कर रही है. अनेक स्थानों से शिकायतें आ रही हैं कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं. इसे रोकने और हर एक मतदाता का नाम बचाने के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा संगठित अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. पटवारी ने कहा कि कांग्रेस अब हर बूथ पर अपना बूथ लेवल एजेंट यानि बीएलए नियुक्त करेगी. ये बीएलए ‘वोट रक्षक’ की भूमिका में रहकर मतदाता सूची पर पूरी नज़र रखेंगे.

इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक समेत अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे.