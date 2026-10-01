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पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में जाट बनाम जाट

राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस के जाट नेताओं में 'वर्चस्व की जंग'. घटनाक्रम पर हाईकमान की भी नजर.

Dotasra and Vishvendra Singh
विश्वेंद्र सिंह और गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 6:13 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. दिग्गत जाट नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब इस मामले में डोटासरा ने भी पलटवार किया है. डोटासरा समर्थक आक्रामक तौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर विश्वेंद्र सिंह को निशाने पर ले रहे हैं.

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक पार्टी नेताओं की खींचतान को सही नहीं मान रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों को अंदेशा है कि अगर बयानबाजी और खींचतान ज्यादा हुई तो पार्टी को शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में पंचायत चुनाव में इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है.

मामले पर हाईकमान की भी नजर : इधर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डोटासरा समर्थक खेमे के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान की नजर भी राजस्थान पर है. प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार रात इस संबंध में डोटासरा से बात भी की थी.

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बयानबाजी के बाद सक्रिय हुआ डोटासरा खेमा : जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह ने डोटासरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सवाल खड़े किए थे और उनके बेटे और पुत्र वधू के मामले में सरकार से जांच की मांग की थी तो वहीं भरतपुर आने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान जैसा स्वागत करने का बयान दिया था. उसके बाद ही डोटासरा समर्थक अचानक सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए और विश्वेंद्र सिंह को निशाने पर लिया.

यही नहीं, भरतपुर और डीग के कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने भी विश्वेंद्र सिंह पर जुबानी हमला बोला. डोटासरा समर्थक खेमे ने विश्वेंद्र सिंह को भाजपा का टूल किट बताया था. साथ ही ये भी कहा था कि उनका बयान पार्टी की परंपरा के अनुरूप नहीं है. उन्हें कोई बात कहनी थी तो वे पार्टी फोरम पर बोल सकते थे.

इसलिए डोटासरा से नाराज हैं विश्वेंद्र सिंह : पार्टी नेताओं कहना है कि विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी डोटासरा से इसीलिए भी है, क्योंकि भरतपुर में विश्वेंद्र के धुर विरोधी माने जाने वाले किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने हाल ही में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की थी. मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे.

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डोटासरा से पहले विश्वेंद्र सिंह लगातार नेम सिंह फौजदार को ही निशाने पर ले रहे थे. पार्टी नेताओं का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह को लगता है कि नेम सिंह फौजदार डोटासरा के कहने पर ही भरतपुर में उनके खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं. इसके बाद ही विश्वेन्द्र सिंह डोटासरा को लेकर आक्रामक हुए.

जाट राजनीति पर किसका वर्चस्व ? : राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विश्वेंद्र सिंह के बीच चल रही अदावत जाट राजनीति पर वर्चस्व का मामला भी है. चूकि वर्तमान समय में कांग्रेस की जाट राजनीति में डोटासरा का कद सबसे भारी हो चुका है. वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के तौर पर 6 साल पूरे कर चुके हैं और खासकर शेखावाटी और मारवाड़ के जाट वर्ग में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है.

जिस तरह से डोटासरा ने लोकसभा चुनाव में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, बाड़मेर जैसे जाट बहुल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का सफाया करवा दिया था. उसके बाद से वे पार्टी हाईकमान की नजर में भी चढ़ गए थे. जबकि विश्वेंद्र सिंह विधानसभा का चुनाव हारने के बाद से ही हाशिए पर चल रहे हैं. भरतपुर में अब उनकी पहले जैसी स्थिति नहीं रही है.

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ऐसे में अब डोटासरा के बहाने विश्वेंद्र सिंह एक बार फिर जाट राजनीति में अपनी पकड़ और वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं. हालांकि, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसका नुकसान कांग्रेस को पंचायत चुनाव में उठाना पड़ सकता है. मनीष गोधा का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह के लिए पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत तो यह रही कि पहले तो भरतपुर और डीग के जिलाध्यक्ष उनकी पसंद के नहीं बनाए गए. दूसरा निकाय चुनाव में भी टिकट वितरण में उनकी बड़ी भूमिका नहीं रही. यही वजह रही कि निकाय चुनाव में भी विश्वेंद्र सिंह ज्यादा सक्रिय नहीं हुए और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. अब विश्वेंद्र सिंह उसके लिए भी दोनों जिलाध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं.

क्षेत्रवाद भी एक बड़ा कारण : मनीष गोधा का मानना है कि डोटासरा और विश्वेंद्र सिंह के बीच अदावत की एक बड़ी वजह क्षेत्रवाद भी है, क्योंकि डोटासरा शेखावाटी के सीकर से आते हैं और विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं. शेखावाटी के जाट और भरतपुर के जाटों में कभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं रहे हैं, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है.

साल 2012 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान के साथ भी विश्वेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया था. अब इस बात को विश्वेंद्र सिंह एक बार फिर याद दिला रहे हैं कि जो स्वागत चंद्रभान का अध्यक्ष रहते हुआ था, वही स्वागत अगर डोटासरा भरतपुर आए तो उनका किया जाएगा.

पढ़ें : डोटासरा की कार्यशैली पर विश्वेंद्र ने उठाए सवाल, मंत्री बेढम बोले-कांग्रेस में अंदरुनी लड़ाई अब खुलकर आई सामने

अदावत बरकरार रही तो इन जिलों में दिखेगा असर : माना जा रहा है कि अगर डोटासरा और विश्वेंद्र सिंह समर्थकों के बीच बयानबाजी और खींचतान बरकरार रही तो पंचायत चुनाव में पार्टी को शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में नुकसान उठाना पड़ सकता है. भरतपुर संभाग के भरतपुर, डीग, धौलपुर के साथ ही शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर और मारवाड़ के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जैसे जाट बहुल वाले इलाकों में इसका असर देखा जा सकता है.

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