सरगुजा में कांग्रेस का जनसंवाद, सुखदेव भगत ने उठाई आदिवासियों की आवाज
सरगुजा में कांग्रेस ने जनचौपाल और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 10:54 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने सरगुजा में जन संवाद कार्यक्रम किया. संभाग के मैनपाट और उदयपुर में उन्होंने बूथ स्तरीय जन चौपाल में भी हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने ग्राम साल्ही में पीईकेबी, परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों एवं संबंधित हितधारकों के साथ मीटिंग की. उनकी समस्याओं को सुना.
सुखदेव भगत ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया
कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने उदयपुर में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की. इस अवसर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे.
विस्थापित लोगों से कांग्रेस नेताओं ने की बातचीत
साल्ही में कोयला खनन प्रभावित ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में विस्थापन, मुआवजा, रोजगार, ग्रामसभा के अधिकार, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े सवाल प्रमुखता से उठे. कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुना और उनके अधिकारों की लड़ाई में साथ खड़े रहने की बात कही.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरगुजा और हसदेव अरण्य का आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल, पर्यावरण और पारंपरिक आजीविका को लेकर चिंतित है. कोयला खदानों के विस्तार के कारण स्थानीय ग्रामीणों के सामने विस्थापन और भविष्य की आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है. विकास के नाम पर आखिर स्थानीय निवासियों के अधिकारों और हितों की अनदेखी क्यों की जा रही है?
कांग्रेस नेताओं ने ग्रामसभा की सहमति, पेसा कानून के प्रावधानों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की है. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी मिलनी चाहिए.