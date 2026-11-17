ETV Bharat / state

सरगुजा में कांग्रेस का जनसंवाद, सुखदेव भगत ने उठाई आदिवासियों की आवाज

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जन चौपाल ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने सरगुजा में जन संवाद कार्यक्रम किया. संभाग के मैनपाट और उदयपुर में उन्होंने बूथ स्तरीय जन चौपाल में भी हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने ग्राम साल्ही में पीईकेबी, परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों एवं संबंधित हितधारकों के साथ मीटिंग की. उनकी समस्याओं को सुना.

सुखदेव भगत ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने उदयपुर में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की. इस अवसर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे.