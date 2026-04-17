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टिहरी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, टॉप लीडरशिप के साथ कार्यकर्ताओं ने दिखाया दम

टिहरी गढ़वाल: टिहरी में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया. दरअसल टिहरी जिले की प्रतापनगर विधानसभा सीट से विधायक विक्रम सिंह नेगी द्वारा आयोजित जनाक्रोश रैली में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी नजर आई.

टिहरी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली: बांध से प्रभावित प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया. इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह और हरक सिंह के साथ प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी भी मौजूद थे. अपने शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक से लेकर जिला मुख्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली.

गणेश गोदियाल ने की ये मांग: गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रतापनगर-उत्तरकाशी की लाइफ लाइन डोबरा चांटी पुल से मोटना तक मोटर मार्ग को हॉट मिक्स किया जाए. वहीं यशपाल आर्या ने मांग की कि प्रतापनगर को पिछड़ा वर्ग एवं गांगड़ी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी में शामिल किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने जंगली जानवरों से ग्रामीणों को सुरक्षा की मांग भी की.