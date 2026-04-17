टिहरी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, टॉप लीडरशिप के साथ कार्यकर्ताओं ने दिखाया दम
कांग्रेस की टिहरी जन आक्रोश रैली में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत भी शामिल हुए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 17, 2026 at 5:17 PM IST
टिहरी गढ़वाल: टिहरी में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया. दरअसल टिहरी जिले की प्रतापनगर विधानसभा सीट से विधायक विक्रम सिंह नेगी द्वारा आयोजित जनाक्रोश रैली में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी नजर आई.
टिहरी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली: बांध से प्रभावित प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया. इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह और हरक सिंह के साथ प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी भी मौजूद थे. अपने शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक से लेकर जिला मुख्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली.
गणेश गोदियाल ने की ये मांग: गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रतापनगर-उत्तरकाशी की लाइफ लाइन डोबरा चांटी पुल से मोटना तक मोटर मार्ग को हॉट मिक्स किया जाए. वहीं यशपाल आर्या ने मांग की कि प्रतापनगर को पिछड़ा वर्ग एवं गांगड़ी समुदाय को केंद्रीय ओबीसी में शामिल किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने जंगली जानवरों से ग्रामीणों को सुरक्षा की मांग भी की.
जन आक्रोश रैली में हरक भी गरजे: हरक सिंह रावत ने कहा कि सेम नागराजा मंदिर मुखेम धाम के पैदल मार्ग के ऊपर कैनोपी निर्माण का कार्य किया जाए. इसके साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तत्काल स्वीकृति की जाए. प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने मांग की कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ाहल स्थिति को सुधारा जाए. टिहरी झील रिंग रोड पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भुगतान का मुआवजा व्यावसायिक दरों पर किया जाए. शादी ब्याह एवं घरेलू गैस की आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाए
कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया: कांग्रेस के सभी नेताओं ने राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया. इसके साथ ही हर जगह माफिया की पैठ होने का आरोप भी लगाया गया. नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है. जनता के आक्रोश को देखते हुए 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यों ने भविष्य के लिए संभावनाएं जगा दी हैं.
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