ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस के "जयचंदों" को शोकॉज नोटिस जारी, राज्यसभा चुनाव में 'क्रॉस-वोटिंग' के लिए मांगा गया जवाब

चंडीगढ़ : कांग्रेस ने हरियाणा के अपने चार MLA को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन पर सोमवार को राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग करने का आरोप है.

पांच विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग : ये कार्रवाई बुधवार को पार्टी द्वारा ऑफिशियल लाइन का उल्लंघन करने के शक में पांच में से चार विधायकों के नाम बताने के बाद हुई है. पांचवें MLA का नाम अभी नहीं बताया गया है. राज्य कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमिटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने गुरुवार को बताया कि, "हमने पार्टी के चार MLA को कारण बताओ नोटिस दिया है.चारों MLA को नोटिस मिलने के एक हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों न लिया जाए.

शोकॉज नोटिस जारी : नोटिस में कहा गया है कि पार्टी लीडरशिप के ध्यान में लाया गया है कि MLA ने कथित तौर पर तय प्रोसीजर और पार्टी द्वारा जारी ऑफिशियल डायरेक्शन के खिलाफ अपना वोट डाला, जिसके कारण उनका वोट कैंसल/इनवैलिड हो गया. इसमें इस व्यवहार को "पार्टी डिसिप्लिन का गंभीर उल्लंघन" बताया गया है.नोटिस में आगे कहा गया है कि इस तरह का व्यवहार पार्टी विरोधी गतिविधियों के बराबर है और पार्टी की एकता, अखंडता और विचारधारा के कमिटमेंट को कमज़ोर करता है और यह पार्टी के संविधान, नियमों और तय नियमों का भी साफ उल्लंघन है.

नामों का खुलासा : बुधवार को, हरियाणा के कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बी के हरिप्रसाद ने चार MLA के नामों का खुलासा किया था. हरिप्रसाद ने दावा किया था कि, "नारायणगढ़ MLA शैली चौधरी, सधौरा MLA रेणु बाला, पुन्हाना MLA मोहम्मद इलियास और हथीन MLA मोहम्मद इसराइल ने क्रॉस-वोटिंग की है."

"विधायकों ने चुनने वाले लोगों को धोखा दिया" : उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने स्टेट कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमिटी के चेयरमैन को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने का सुझाव दिया था. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी के कुल पांच MLA ने क्रॉस-वोटिंग की और कहा कि कांग्रेस हाईकमान को इस स्थिति के बारे में बता दिया गया है. हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हुड्डा ने कहा था, "MLAs ने पार्टी या मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्हें चुनने वाले लोगों को धोखा दिया है."