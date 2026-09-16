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जरनैल सिंह पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, व्हिप उल्लंघन और सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी

कांग्रेस ने जरनैल सिंह पर व्हिप उल्लंघन, सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी के आरोप लगाए. साथ ही दसवीं अनुसूची के तहत शो कॉज नोटिस दिया.

Congress Issues Show Cause Notice to Jarnail Singh
जरनैल सिंह पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस ने बागी विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. दरअसल, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पार्टी निर्देशों की कथित अवहेलना और सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी के मामले में कांग्रेस विधायक दल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. हरियाणा कांग्रेस के चीफ व्हिप बीबी बत्रा की ओर से भेजे गए नोटिस में दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा गया है. जरनैल सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है.

व्हिप मानने से इनकार का आरोप: नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जरनैल सिंह ने सदन में एडजर्नमेंट मोशन को लेकर जारी पार्टी व्हिप का पालन करने से इनकार किया. कांग्रेस विधायक दल के अनुसार पार्टी के निर्देश के विपरीत उनका आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. नोटिस में इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी निर्देशों की अवहेलना और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों से जोड़ते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है.

सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी का जिक्र: कांग्रेस के नोटिस में यह भी कहा गया है कि जरनैल सिंह सदन में सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों के साथ पोस्टर लेकर नारेबाजी करते नजर आए. इस संबंध में कुछ तस्वीरों को भी नोटिस के साथ संलग्न किए जाने की बात सामने आई है. कांग्रेस विधायक दल ने इसे पार्टी की निर्धारित रणनीति और निर्देशों के विपरीत आचरण माना है.

दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की तैयारी: नोटिस का अहम पहलू यह है कि कांग्रेस ने जरनैल सिंह के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की संभावित कार्रवाई का आधार तैयार किया है. पार्टी ने व्हिप की अवहेलना और ट्रेजरी बेंच में जाकर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने के आरोपों पर उनसे जवाब मांगा है. अब विधायक के जवाब के बाद पार्टी स्तर पर आगे की कार्रवाई तय होने की स्थिति बनेगी.

पहले भी पार्टी से किए जा चुके हैं निलंबित: जरनैल सिंह के खिलाफ यह पहला संगठनात्मक कदम नहीं है. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया जा चुका है. प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से जारी पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी और अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की सिफारिश का हवाला दिया गया है.

जानें पार्टी ने पत्र में क्या कहा: निलंबन पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि, "हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की सिफारिश और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मंजूरी के बाद, आपको तत्काल प्रभाव से इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है. यह कार्रवाई “द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव, 2026 के संबंध में पार्टी-विरोधी गतिविधियों और कदाचार में आपकी संलिप्तता” को देखते हुए की गई है."

मानसून सत्र में भी हुआ था हंगामा: विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जरनैल सिंह एक पर्चा लेकर सदन में खड़े हुए थे. इस पर्चे के जरिए उन्होंने 1984 के दंगों के दोषी रहे सज्जन कुमार को अपना दोस्त बताने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी. इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ था. भाजपा ने भी इस मामले को सिख और दलित मुद्दे से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था.

अब विधायक के जवाब पर नजर: कांग्रेस की ओर से जारी ताजा नोटिस के बाद अब जरनैल सिंह के जवाब पर नजर है. उन्हें 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा. इसके बाद पार्टी के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और दसवीं अनुसूची से जुड़े प्रावधानों के तहत आगे की प्रक्रिया पर फैसला हो सकता है.

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