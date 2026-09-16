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जरनैल सिंह पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, व्हिप उल्लंघन और सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस ने बागी विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. दरअसल, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पार्टी निर्देशों की कथित अवहेलना और सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी के मामले में कांग्रेस विधायक दल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. हरियाणा कांग्रेस के चीफ व्हिप बीबी बत्रा की ओर से भेजे गए नोटिस में दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा गया है. जरनैल सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है.

व्हिप मानने से इनकार का आरोप: नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जरनैल सिंह ने सदन में एडजर्नमेंट मोशन को लेकर जारी पार्टी व्हिप का पालन करने से इनकार किया. कांग्रेस विधायक दल के अनुसार पार्टी के निर्देश के विपरीत उनका आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. नोटिस में इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी निर्देशों की अवहेलना और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों से जोड़ते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है.

सत्ता पक्ष के साथ नारेबाजी का जिक्र: कांग्रेस के नोटिस में यह भी कहा गया है कि जरनैल सिंह सदन में सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों के साथ पोस्टर लेकर नारेबाजी करते नजर आए. इस संबंध में कुछ तस्वीरों को भी नोटिस के साथ संलग्न किए जाने की बात सामने आई है. कांग्रेस विधायक दल ने इसे पार्टी की निर्धारित रणनीति और निर्देशों के विपरीत आचरण माना है.

दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की तैयारी: नोटिस का अहम पहलू यह है कि कांग्रेस ने जरनैल सिंह के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की संभावित कार्रवाई का आधार तैयार किया है. पार्टी ने व्हिप की अवहेलना और ट्रेजरी बेंच में जाकर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने के आरोपों पर उनसे जवाब मांगा है. अब विधायक के जवाब के बाद पार्टी स्तर पर आगे की कार्रवाई तय होने की स्थिति बनेगी.

पहले भी पार्टी से किए जा चुके हैं निलंबित: जरनैल सिंह के खिलाफ यह पहला संगठनात्मक कदम नहीं है. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया जा चुका है. प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से जारी पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी और अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की सिफारिश का हवाला दिया गया है.