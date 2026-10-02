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डोटासरा का दिन में सुलह का दिखावा, शाम होते ही विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और गोविंद सिंह डोटासरा ( Source- Social Media )

जयपुर: पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस के दो दिग्गज नेता आमने-सामने हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं डोटासरा समर्थक भी विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ हमलावर हैं. हालांकि शुक्रवार को पीसीसी मुख्यालय में डोटासरा ने संयमित भाषा बरतते हुए विश्वेंद्र सिंह को अपना बड़ा भाई बताया था. साथ ही सुलह के संकेत भी दिए थे, लेकिन शाम होते-होते विश्वेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 7 दिन में जवाब मांगा गया है. साथ ही निलंबन की चेतावनी भी दी गई है. कारण बताओ नोटिस की डीग कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव सिंह कुम्हेर ने पुष्टि की है.