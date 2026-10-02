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डोटासरा का दिन में सुलह का दिखावा, शाम होते ही विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

विश्वेंद्र सिंह ने आंजना पर तंज कसते हुए कहा कि पहले आपके नोटिस का जवाब दें या डोटासरा के बयान का.

Former Minister Vishvendra Singh and Govind Singh Dotasra
पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और गोविंद सिंह डोटासरा (Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 9:53 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस के दो दिग्गज नेता आमने-सामने हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं डोटासरा समर्थक भी विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ हमलावर हैं. हालांकि शुक्रवार को पीसीसी मुख्यालय में डोटासरा ने संयमित भाषा बरतते हुए विश्वेंद्र सिंह को अपना बड़ा भाई बताया था. साथ ही सुलह के संकेत भी दिए थे, लेकिन शाम होते-होते विश्वेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 7 दिन में जवाब मांगा गया है. साथ ही निलंबन की चेतावनी भी दी गई है. कारण बताओ नोटिस की डीग कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव सिंह कुम्हेर ने पुष्टि की है.

'आप कार्रवाई और मैं राजनीतिक भविष्य के लिए स्वतंत्र' : कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इधर विश्वेंद्र सिंह ने भी आंजना को जवाब देते हुए कहा है कि आप अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने राजनीतिक भविष्य के फैसले के लिए स्वतंत्र हूं. वहीं प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद अब कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. चर्चा इस बात की भी है कि एक तरफ प्रदेश नेतृत्व सुलह की बात कर रहे हैं. दूसरी तरफ विश्वेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करके इस मामले को और हवा दी गई है.

Show-cause notice to Vishvendra Singh
विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विश्वेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने के संकेत पर बोले डोटासरा, 'उनका प्रेम रहा, संगठन के मुद्दों पर ढाई साल से संवाद नहीं'

'7 दिन में जवाब दो, नहीं तो निलंबन' : वहीं कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना ने कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया है कि विश्वेंद्र सिंह को 7 दिन में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा कि क्यों नहीं उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता करने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाए?

पढ़ें: विश्वेन्द्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के दिए संकेत, बोले- गलत रीति-नीति के साथ कदमताल नहीं कर पाऊंगा

यह लिखा नोटिस में:

  • विश्वेंद्र सिंह डीग कुम्हेर से कांग्रेस पार्टी के विधायक, प्रत्याशी और सरकार में मंत्री रहे, लेकिन लंबे समय से पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों से दूरी बनाई हुई.
  • विश्वेंद्र सिंह लंबे समय से पार्टी कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं. जिलाध्यक्ष संपर्क करते हैं, तो आप उनसे चर्चा करने की बजाय 'डू नॉट डिस्टर्ब मी' का मैसेज भेज देते हैं.
  • निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन और चुनाव अभियान में भी आपने जिला कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए कोई सहयोग नहीं किया न ही प्रचार में शामिल रहे.
  • भरतपुर नगर निगम के सभापति के चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने आपके आदेश पर अपना नाम वापस ले लिया. जिस कारण चुनाव में हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सभापति निर्विरोध चुनाव जीत गया.
  • आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भरतपुर और डीग कुमार के जिलाध्यक्षों को अक्षम होने का आरोप लगाया जबकि पार्टी में अपनी बात रखने के लिए उचित मंच का उपयोग किया जाना चाहिए.
  • राजस्थान के सभी जिलाध्यक्ष संगठन सृजन अभियान के जरिए नियुक्त किए गए हैं. जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और योग्यता पर सवाल उठाकर आपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसले को सोशल मीडिया पर चुनौती दी है, जो उचित मंच नहीं है. पार्टी के अनुशासन के विपरीत भी है.
  • आपने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की है. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत और राजनीतिक आक्षेप बिना किसी तथ्य के लगाए हैं जो पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले होने के साथ ही भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले हैं. साथ ही यह पार्टी को नुकसान पहुंचने की साजिश की का हिस्सा प्रतीत होता है.
  • सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पार्टी की रीति–नीति को गलत बताते हुए पार्टी को अलविदा कहने पर अपनी भलाई व्यक्त की है, जो पार्टी की विचारधारा, अनुशासन में आपका विश्वास नहीं रहा दर्शाता है.

पढ़ें: निकाय चुनाव हार पर फूटा विश्वेन्द्र का गुबार, बोले, चहेतों को टिकट देने से डूबी कांग्रेस, डोटासरा पर लगाए गंभीर आरोप

'कांग्रेस वॉर रूम में टाइप हुआ लेटर' : इधर पार्टी के जानकार नेताओ की माने, तो विश्वेंद्र सिंह को भेजा गया अनुशासनहीनता का नोटिस कांग्रेस वॉर रूम में ही टाइप हुआ था. बाद में हस्ताक्षर के लिए उदयलाल आंजना को भेजा गया है. इसे लेकर भी कांग्रेस गलियारों में चर्चाएं खूब हैं.

Vishvendra Singh submitted his reply along with a copy of the notice
विश्वेंद्र सिंह ने नोटिस की प्रति के साथ दिया जवाब... (Source - Vishvendra Singh FB Post)

पढ़ें: विश्वेंद्र सिंह के बयान पर डोटासरा का पलटवार, ब्यूरोक्रेट्स को भी पीसीसी चीफ ने दी खुली चेतावनी

विश्वेंद्र सिंह ने दिया उदयलाल आंजना को जवाब: इधर अनुशासन समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है. विश्वेंद्र सिंह ने आंजना पर तंज कसते हुए कहा कि आंजना जी पहले आपके नोटिस का जवाब देना चाहिए या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मुझको लेकर बयान दिया है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए. वो मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देख रहे हैं. दूसरी ओर आपकी कारगुजारी सामने है. मैं और मेरे समस्त कार्यकर्ता कर्तव्यविमूढ़ हैं. आप अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं और मैं राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र हूं. मैं हमेशा मर्यादा और अनुशासन में रहा हूं. उम्र के इस पड़ाव पर शायद मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है.

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