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नगर निगम चुनावों से पहले कांग्रेस का सख्त स्टैंड, बागियों को आखिरी चेतावनी, सहयोगियों की किस्मत खुलेगी!

शिमला: हिमाचल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है, जहां नगर निगम चुनावों के बीच पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने वालों के लिए अब वापसी का यही आखिरी मौका है. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि बागी उम्मीदवार तय समय तक नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि, संगठन उन कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के समर्थन में काम कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को भविष्य में संगठनात्मक जिम्मेदारियां देकर सम्मानित करने का ऐलान भी किया है. विनय कुमार ने कहा कि, "किसी भी राजनीतिक दल में संगठन सर्वोच्च होता है और उसके निर्णयों का पालन करना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है. जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी."