नगर निगम चुनावों से पहले कांग्रेस का सख्त स्टैंड, बागियों को आखिरी चेतावनी, सहयोगियों की किस्मत खुलेगी!
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने चेतावनी दी है कि तय समय तक नामांकन वापस नहीं लेने पर बागी उम्मीदवारोंके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 2:10 PM IST
शिमला: हिमाचल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है, जहां नगर निगम चुनावों के बीच पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने वालों के लिए अब वापसी का यही आखिरी मौका है. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि बागी उम्मीदवार तय समय तक नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि, संगठन उन कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के समर्थन में काम कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को भविष्य में संगठनात्मक जिम्मेदारियां देकर सम्मानित करने का ऐलान भी किया है. विनय कुमार ने कहा कि, "किसी भी राजनीतिक दल में संगठन सर्वोच्च होता है और उसके निर्णयों का पालन करना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है. जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी."
कार्यकर्ता विशेष सम्मान देगी पार्टी
इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भरोसा भी दिलाया कि जो कार्यकर्ता नगर निगम, पंचायती राज और अन्य निकाय चुनावों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें संगठन में विशेष सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है. ऐसे में सभी को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए.
चुनावी रणनीति के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वॉर रूम
चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए वॉर रूम की भी उन्होंने चर्चा की, जो पूरे चुनावी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. इस सख्त रुख के साथ कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावी अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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