झारखंड में दलित आयोग की मांग पर अलग थलग पड़ी कांग्रेस! बीजेपी ने मंशा पर उठाया सवाल

झारखंड में दलित आयोग की मांग पर अलग थलग पड़ी कांग्रेस! बीजेपी ने मंशा पर उठाया सवाल
झारखंड में अभी तक दलित आयोग नहीं है. बीजेपी ने सरकार और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
Published : July 22, 2026 at 5:40 PM IST
रांची: झारखंड में दलितों की अच्छी खासी आबादी है. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या लगभग 39.85 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 12 प्रतिशत है. जाहिर तौर पर यह राजनीतिक रूप से एक बड़ा वोटबैंक माना जाता है.
समय-समय पर सियासत का केंद्र
शायद यही वजह है कि समय-समय पर दलितों को लेकर सियासत होती रहती है. वर्तमान महागठबंधन सरकार में कांग्रेस दलित वोटबैंक को साधने की कोशिश पिछले कुछ महीनों से कर रही है, मगर इस अभियान में उसे पार्टी के अंदर और बाहर जूझना पड़ रहा है.
आयोग गठन की प्राथमिकता, फिर भी कोई फैसला नहीं
खास बात यह है कि हेमंत सरकार की प्राथमिकता में अनुसूचित जाति (दलित) आयोग का गठन भी है, इसके बावजूद अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस मुद्दे पर कभी मुखर रहने वाले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अब इस पर बोलना भी नहीं चाहते.
वित्तमंत्री के पत्र के बाद मुद्दा ठंडा क्यों?
बड़ा सवाल यह है कि वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद यह मुद्दा ठंडा क्यों पड़ गया. दलित आयोग के बहाने दलित कार्ड खेलने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने काफी मंथन भी किया. पार्टी नेताओं के बीच मतांतर के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द गठन करने का आग्रह किया गया.
कांग्रेस प्रभारी का आग्रह और दवाब की रणनीति
कांग्रेस प्रभारी के राजू कहते हैं कि पार्टी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार से आग्रह किया था. इसके बावजूद दलित आयोग अब तक नहीं बना है. उन्होंने कहा, “हम अपने इस मुहिम को जारी रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाकर इसका गठन कराएंगे.”
भाजपा का हमला, सरकार की मंशा पर सवाल
दलित आयोग के गठन नहीं होने पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इनके विचार में यह है ही नहीं कि दलितों का उत्थान हो. उन्होंने कहा कि यदि उनके विचार में होता तो अब तक दलित आयोग का गठन हो गया रहता.
सीपी सिंह ने कहा, “मेरा मानना है कि दलित जात से नहीं बल्कि विचार से होता है. आयोग का गठन होने से वैसे लोग जो समाज में दबे-कुचले हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाता. मगर सरकार की इच्छाशक्ति ही नहीं है कि इस पर कोई पहल की जाए.”
आरक्षण के बावजूद जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा?
सीपी सिंह ने आगे कहा कि आयोग के रहते देखा जाता कि इतने दिनों से आरक्षण मिलने के बावजूद भी इनका जीवन स्तर क्यों नहीं उठा. उनके कारणों को ढूंढा जाता और जो हमारे समाज के दलित हैं, जिनका जीवन स्तर नहीं उठ पाया है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता.
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