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निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रही कांग्रेस, zen z वोटर्स पर फोकस करेगी पार्टी

कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रशिक्षण शिविर में निकाय और पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को लोगों से कैसे जुड़ा जाए, इसकी दी गई ट्रेनिंग.

Workers at a training camp at the state Congress headquarters
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 2:46 PM IST

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जयपुर: आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी. कांग्रेस के पंचायती राज संगठन ने सोमवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश भर से 500 से अधिक निकाय पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी. जनप्रतिनिधियों को आमजन से कैसे जुड़ाव रखना है, उसका भी प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को zen z वोटर्स पर फोकस करने को कहा. उन्होंने कहा कि देश में आज 65 प्रतिशत से ज्यादा युवा वोटर हैं, इसलिए उन पर फोकस किया जाए. उन्हें कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताएं. शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति, कल्चर के साथ ही समसामयिक विषयों पर भी प्रशिक्षित किया गया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने सोमवार को मीडिया से कहा कि आज जमाना बदला है. टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा बढ़ गया. कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए. वो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी. आज देश में 65 फीसदी से ज्यादा युवा वोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. आज परिवार में ही इतना बदलाव आ गया है कि एक परिवार में पांच लोग हैं तो पांचों अलग-अलग विचारधारा के हिसाब से वोट करते हैं. जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है लेकिन जो 18 से 25 साल के युवा इस बार बड़ी संख्या में जुड़े हैं, वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बताते हैं. उनके बारे में समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि एक परिवार में चार वोट हैं और चारों ही अलग विचारधारा के हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनको पहचानने पड़ेगा तब जाकर आप उनका वोट कन्वर्ट करवा पाएंगे.

यह बोले कांग्रेस नेता. (ETV Bharat Jaipur)

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पुरानी वोटर लिस्ट से होंगे निकाय-पंचायत चुनाव: जोशी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार ने SIR लागू किया था, लेकिन अब पंचायत और निकाय चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से करा रहे हैं. जिस व्यक्ति का नाम SIR की लिस्ट में कट चुका है वो व्यक्ति विधानसभा में तो वोट नहीं डाल पाएगा, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव में वोट डाल पाएगा, सरकार का यह फैसला समझ से परे हैं.

जन आंदोलन और कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव: कांग्रेस पंचायती राज विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सीबी यादव ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव सरकार की इच्छाशक्ति से नहीं बल्कि जन आंदोलन और कोर्ट की फटकार के बाद हो रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं. अब चुनाव की तारीख जारी हो गई. हमने राजस्थान के 500 जनप्रतिनिधियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया. इन्हें बताया कि किस तरह से चुनाव मैदान में उतरना है, कैसे कम खर्चे में लोगों से जुड़ाव करना है. आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करती है. कार्यकर्ताओं को इसी बात की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे युवाओं से संवाद करना है. इसे ही लेकर हम आगामी दिनों में पूरे प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर करेंगे. यादव ने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता अभी बेहतर काम करेगा उन्हें निकाय पंचायत चुनाव में मौका दिया जाएगा. हमारी प्रदेश नेतृत्व से मांग रहेगी कि पंचायत राज संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को मौका दिया जाए.

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पार्टी सिंबल पर नहीं, व्यक्तित्व पर मिलता है वोट: यादव ने कहा कि निकाय व पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को पार्टी सिंबल पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के आधार पर वोट मिलता है इसलिए हम कार्यकर्ताओं और नेताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो वैचारिक तौर पर अपने भीतर करुणा, अहिंसा, शालीनता और गंभीरता रखें. शिविर में हमने तीन बातों पर ज्यादा फोकस किया. कैसे मतदाता सूचियां का एनालिसिस करना है और उनकी स्क्रूटनी नहीं करनी है. जिन बूथों पर जो मतदाता हैं उनके क्या परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों को कैसे समाधान किया जाए?. मनरेगा में काम मांगों अभियान को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाए.

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