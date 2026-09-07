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नगरीय निकाय चुनाव: हवा में प्रदेशाध्यक्ष के दावे...बागियों पर कार्रवाई से बच रही कांग्रेस, जानिए वजह एवं बहाने

जयपुर: प्रदेश में 309 नगर निकायों के 10 हजार से ज्यादा वार्डों के चुनाव में बागियों ने कांग्रेस एवं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ा रखी है. सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले कांग्रेस में बगावत ज्यादा नजर आ रही है. कांग्रेस के बागी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को कई जगह चुनौती दे रहे हैं. दिलचस्प यह है नामांकन के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बागी के तौर पर चुनाव मैदान में कूदे निर्दलीयों पर कार्रवाई से कांग्रेस बच रही है. प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिलों में बागी उम्मीदवारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी लगातार बागियों से नुकसान और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश जिला और प्रदेश कांग्रेस से कर रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस में निकाय चुनाव के लिए गठित कंट्रोल रूम को लगातार बागियों पर कार्रवाई करने की शिकायतें मिल रही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व फिलहाल बागियों पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है. हैरत की बात तो यह है कि निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा और 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा. बावजूद इसके, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है. केवल कोटा और जोधपुर में कुछ बागियों पर कार्रवाई इसका अपवाद है.

राजनीतिक विश्लेषक योगेश ने बताई वजह (ETV Bharat Jaipur)

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डोटासरा ने किए थे बड़े दावे : नामांकन वापसी के दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात में बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दावे किए थे. उनका कहना था कि जो बागी चुनाव मैदान से नहीं हटेगा, उस पर अनुशासन का डंडा चलेगा. उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा. अब बागियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं है. पार्टी नेता दावे के कई सियासी मायने निकाल रहे हैं.

3000 से ज्यादा बागी: कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रदेश भर में पार्टी 3000 से ज्यादा बागियों से जूझ रही है. नामांकन वापसी तक पार्टी की ओर से बागियों को मनाने के लिए मनुहार भी की. कई जगह सफलता भी मिली और बागियों ने नामांकन वापस ले लिए, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर बागियों ने चुनाव मैदान में ताल ठोक रखी है. अकेले जयपुर के 150 वार्डों में 300 से ज्यादा बागी मैदान में हैं.