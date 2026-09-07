नगरीय निकाय चुनाव: हवा में प्रदेशाध्यक्ष के दावे...बागियों पर कार्रवाई से बच रही कांग्रेस, जानिए वजह एवं बहाने
कोटा और जोधपुर में कुछ बागियों को कांग्रेस ने निष्कासित किया. बाकी प्रदेश में बागी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने पेश कर रहे चुनौती.
Published : September 7, 2026 at 2:43 PM IST
जयपुर: प्रदेश में 309 नगर निकायों के 10 हजार से ज्यादा वार्डों के चुनाव में बागियों ने कांग्रेस एवं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ा रखी है. सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले कांग्रेस में बगावत ज्यादा नजर आ रही है. कांग्रेस के बागी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को कई जगह चुनौती दे रहे हैं. दिलचस्प यह है नामांकन के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बागी के तौर पर चुनाव मैदान में कूदे निर्दलीयों पर कार्रवाई से कांग्रेस बच रही है. प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिलों में बागी उम्मीदवारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी लगातार बागियों से नुकसान और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश जिला और प्रदेश कांग्रेस से कर रहे हैं.
प्रदेश कांग्रेस में निकाय चुनाव के लिए गठित कंट्रोल रूम को लगातार बागियों पर कार्रवाई करने की शिकायतें मिल रही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व फिलहाल बागियों पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है. हैरत की बात तो यह है कि निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा और 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा. बावजूद इसके, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है. केवल कोटा और जोधपुर में कुछ बागियों पर कार्रवाई इसका अपवाद है.
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डोटासरा ने किए थे बड़े दावे : नामांकन वापसी के दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात में बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दावे किए थे. उनका कहना था कि जो बागी चुनाव मैदान से नहीं हटेगा, उस पर अनुशासन का डंडा चलेगा. उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा. अब बागियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं है. पार्टी नेता दावे के कई सियासी मायने निकाल रहे हैं.
3000 से ज्यादा बागी: कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रदेश भर में पार्टी 3000 से ज्यादा बागियों से जूझ रही है. नामांकन वापसी तक पार्टी की ओर से बागियों को मनाने के लिए मनुहार भी की. कई जगह सफलता भी मिली और बागियों ने नामांकन वापस ले लिए, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर बागियों ने चुनाव मैदान में ताल ठोक रखी है. अकेले जयपुर के 150 वार्डों में 300 से ज्यादा बागी मैदान में हैं.
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अभी चल रहा समझाइश का दौर: प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि अभी बागियों की समझाइश चल रही है. प्रदेश से लेकर जिला कांग्रेस के नेता बागियों को चुनाव मैदान से हटने एवं पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने को समझा रहे हैं. जो नहीं मान रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे. कुछ जगह कार्रवाई भी की. जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश भी दिए हैं कि पहले बागियों को समझाएं और अगर नहीं माने तो एक्शन लें.
इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा ने कहा कि पार्टी बागी प्रत्याशियों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई से बच रही है क्योंकि पार्टी का सोचना है कि अगर बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ करनी पड़ी तो कांग्रेस से जीते बागी पार्टी का साथ देंगे. अभी उन पर कार्रवाई कर दी तो वे नाराज हो जाएंगे और बोर्ड बनाने की बारी आएगी, तब पार्टी के पक्ष में नहीं जाकर विपक्षी खेमे में शामिल हो सकते हैं. ऐसे में पार्टी को बोर्ड बनाने से वंचित होना पड़ सकता है. यही वजह है कि पार्टी फिलहाल बागियों पर कार्रवाई करने से बच रही है. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के कितने बागी पार्षद बनते हैं.
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अनुशासन समिति अध्यक्ष बोले, किसी ने शिकायत नहीं की: सबसे दिलचस्प मामला जयपुर में दिखा, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा बगावत का सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद जयपुर में निकाय चुनाव अनुशासन समिति के चेयरमैन बनाए गए विधायक अमीन कागजी बोले, अभी तक किसी भी अधिकृत प्रत्याशी ने बागियों को लेकर शिकायत नहीं की. जब शिकायत ही नहीं आई तो कार्रवाई किसके खिलाफ करें. पार्टी प्रत्याशी अगर शिकायत करते हैं तो बागियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
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