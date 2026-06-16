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आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी कांग्रेस प्रभारी, तैयारियां तेज

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और सांसद कुमारी सैलजा उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी. जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं.

Congress Uttarakhand Incharge
उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का उत्तराखंड दौरा (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 8:52 AM IST

2 Min Read
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देहरादून: कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गई है. साथ ही कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने में जोर दे रही है. इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा है. उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी का कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति पर मंथन होगा. जिसको लेकर कांग्रेस नेता जुट गए हैं.

संगठन की मजबूती को लेकर और आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा एक बार फिर से अपने दो दिवसीय देहरादून दौरे पर 17 और 18 जून को आ रही हैं. इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया है. उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि कुमारी सैलजा 17 जून की सुबह 9 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगी, वो 9.50 के आसपास जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी. उसके बाद जॉलीग्रांड एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होंगी, उन्होंने बताया कि इसी दिन 11 बजे जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ बैठक करके संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करने जा रही हैं.

दोपहर दो बजे के आसपास पार्टी प्रदेश प्रभारी अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों, त्रिवागो और प्रकोष्ठों के साथ बैठक करके संगठनात्मक मजबूती को लेकर विचार विमर्श करेंगी. जबकि 4 बजे के आसपास वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वन टू वन बातचीत करके उत्तराखंड में आगामी समय में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करेंगी. इसी दिन देहरादून में रात्रि विश्राम करने के बाद कुमारी सैलजा अगले दिन यानी 18 जून को दोबारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर बैठक कर सकती हैं. राजीव मासी का कहना है कि बैठक के बाद पार्टी प्रदेश प्रभारी 3 बजे के करीब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौट जाएंगी.

गौर हो कि बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरे पर आए थे. लेकिन खराब मौसम के चलते वो अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके. इसके बाद उनके विमान को वापस लौटकर पंतनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. जिसके बाद उन्होंने फोन से जनसभा को संबोधित किया था.

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