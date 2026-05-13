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पेपर टाइगर पार्टी है कांग्रेस, बंगाल की जीत हमारी मेहनत का नतीजा, बीजेपी करती है इलेक्शन के बाद भी काम: बृजमोहन

सांसद ने कहा कि पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता तक ऊर्जा बचाने की अपील कर चुके हैं. खुद पीएम ने भी ऊर्जा बचाने का संकल्प दोहराया है. सांसद ने कहा कि हमारी भी अपील है कि सभी लोग ऊर्जा बचाने का काम करें.

रायपुर: कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही बीजेपी की दो दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है. बैठक के दूसरे दिन रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, विश्व में ऊर्जा संकट का दौर जारी है. खादी में चल रहे युद्ध के चलते पूरी दुनिया उर्जा की जरूरत को पूरा करने में जुटी है. सांसद ने कहा कि भारत भी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. लेकिन बाकी देशों में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, वैसी कीमतें अपने यहां नहीं हैं.

बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन

रायपुर में चल रही बैठक को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी बैठक तो सालों भर चलती रहती है. हम यहां से जो संदेश बैठक के जरिए देते हैं, वो संदेश ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है. इस बैठक के जरिए हम साल भर के कामों का लेखा जोखा तैयार करते हैं. हर जिले तक हमारा संदेश पहुंचता है.

नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होना दंडनीय

नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये दंडनीय अपराध है. जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं. जो भी इसमें दोषी होगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सांसद ने कहा कि बच्चों के भविष्य से जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

कांग्रेस को बताया पेपर टाइगर

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पेपर टाइगर है. बंगाल में मिली हमारी जीत ये साबित करती है कि असली शेर हम हैं. बृजमोहन ने कहा कि बंगाल में हमने पांच साल कड़ी मेहनत की जिसका नतीजा हमें जीत के तौर पर मिला. हम सिर्फ चुनाव तक काम नहीं करते बल्कि चुनाव के बाद भी हमारा काम चलता रहता है. सांसद ने कहा कि बीजेपी 12 महीने इलेक्शन मोड में रहती है.