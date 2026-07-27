दतिया उपचुनाव में हार के बहाने तलाश रही कांग्रेस, मंत्री राकेश सिंह ने साधा निशाना
जबलपुर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का लोकार्पण करने पहुंचे थे मंत्री राकेश सिंह. जिला अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश का चौथा जिला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 4:10 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि दतिया चुनाव में कांग्रेस हार के बहाने खोज रही है. वे डराने धमकाने की बात करेंगे.. वे EVM की बात करेंगे और हो सकता है कि चुनाव आते-आते कुछ ऐसे मुद्दे भी ले आएं जिनका कोई मतलब नहीं है.
राकेश सिंह का कहना है "जीतू पटवारी का यह बयान बेबुनियाद है कि जनता को डराया-धमकाया जा रहा है. दरअसल कांग्रेस अभी से चुनाव हारने के बहाने तलाश करना शुरू कर चुकी है और उन्हें हारने की कोई ना कोई वजह खोजनी है. दतिया में भाजपा चुनाव जीत रही है क्योंकि उपचुनाव में आम आदमी हमेशा सत्ता में बैठी पार्टी को ही समर्थन करता है क्योंकि सत्ता में बैठा विधायक विकास की बात करेगा."
जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का लोकार्पण करने पहुंचे मंत्री
राकेश सिंह जबलपुर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे. राकेश सिंह का कहना है कि जबलपुर मध्य प्रदेश का चौथा जिला बन गया है जहां जिला अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो गई है.
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जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर नवीन कोठारी का कहना है, "जबलपुर जिला अस्पताल में आम आदमी को मात्र 1350 रुपये में MRI की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. आयुष्मान कार्ड में यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है. इसके अलावा भी यदि कोई यहां इलाज करवाने के लिए पहुंचता है तो उसे बेहद कम दरों पर MRI की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है."
8 करोड़ रुपये की लागत से लगाई है मशीन
जबलपुर में लगाई गई एमआरआई मशीन 1.5 टेस्ला की मशीन है जिसे कृष्णा डायग्नोस्टिक नाम की एक कंपनी संचालित करेगी. इस मशीन की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये है. अगले 13 साल तक यह मशीन जबलपुर में मरीज को सुविधा उपलब्ध कराएगी. यह सुविधा 24*7 की हिसाब से चलेगी. राकेश सिंह का कहना है कि जबलपुर में स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1200 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. साथ ही दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा.