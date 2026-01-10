ETV Bharat / state

चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस, प्रियंका गांधी के बर्थडे पर होगा बड़ा धमाका !

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बैठक में कई फैसले लिए गए. ( ETV Bharat / @congress office )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण बैठकें हुईं. पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों की हुई और दूसरी बैठक मनरेगा कोऑर्डिनेटर/एसआईआर कोर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों, जिला, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, फ्रंटल, विभाग, प्रकोष्ठों के चेयरमैन की संपन्न हुई. ये दोनों बैठकें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में संपन्न हुईं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पाण्डेय ने कहा कि यह चुनावी वर्ष है. हमारे समक्ष पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव और विधानसभा चुनाव होने हैं. हमें पार्टी के समक्ष चुनौतियों पर एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना है. हमें सभी 403 विधानसभाओं पर एक मजबूत संगठन बनाना है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि आने वाले 100 दिनों में हम पूरे प्रदेश में 30 से अधिक संविधान संवाद रैली आयोजित करेंगे. और इन रैलियों के माध्यम से जनता की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाएंगे. संगठन सृजन पर राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि पिछले 8 माह की मेहनत से हमने बूथ लेवल तक एक सशक्त संगठन का निर्माण किया है. हम इसी संगठन के बल पर 2027 के रण में उतरेंगे. उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस पर प्रदेश के सभी मंडलों पर प्रेसवार्ता आयोजित कर 100 दिन की कार्य योजना घोषित की जाएगी. कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘‘मोना’’ ने कहा कि पहले प्रेसवार्ता की जाएगी उसके बाद हम अपनी नेता प्रियंका के जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे. पंचायत चुनाव पर राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि पंचायत चुनाव एक ऐसा जमीनी चुनाव है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखेगा.