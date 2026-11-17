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सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर हमला, बोले- कांग्रेसी फ्यूज बल्ब

विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर हमला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बिलासपुर: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर से बटालियन की वापसी को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बातों में कोई वजन नहीं है. कांग्रेसी फ्यूज बल्ब हैं.

"छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया" सीएम ने आगे कहा कि लगातार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस बौखलाहट में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी नक्सलवाद के लिए लड़ाई लड़ने का साहस नहीं किया. कांग्रेस को इस समय का स्वागत करना चाहिए कि हमारे जवानों ने जिस साहस और बहादुरी का परिचय दिया है, उसके परिणामस्वरूप प्रदेश नक्सलमुक्त हुआ है. यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है.