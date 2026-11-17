सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर हमला, बोले- कांग्रेसी फ्यूज बल्ब
बस्तर से बटालियन की वापसी को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमला बोला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 10:38 AM IST
बिलासपुर: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर से बटालियन की वापसी को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बातों में कोई वजन नहीं है. कांग्रेसी फ्यूज बल्ब हैं.
"छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया"
सीएम ने आगे कहा कि लगातार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस बौखलाहट में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी नक्सलवाद के लिए लड़ाई लड़ने का साहस नहीं किया. कांग्रेस को इस समय का स्वागत करना चाहिए कि हमारे जवानों ने जिस साहस और बहादुरी का परिचय दिया है, उसके परिणामस्वरूप प्रदेश नक्सलमुक्त हुआ है. यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है.
"सुचारू रूप से चल रही धान खरीदी, किसानों को कई परेशानी नहीं"
वहीं धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. अब प्रदेशभर में कुल 3100 खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिससे किसानों को धान बेचने में सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किसानों से किए गए वादों को पूरा किया है. अब जिन किसानों के खेतों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होता, उनका भी पूरा धान सरकार खरीदेगी. साथ ही उन्हें राशि का अंतर भी दिया जाएगा.
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