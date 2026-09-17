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यूपी में ब्राह्मणों की हत्याओं पर कांग्रेस का सीएम योगी से सवाल, गोरखपुर में कार्तिकेय मिश्रा के क़त्ल पर बिफरी

गोरखपुर में कार्तिकेय मिश्रा की हत्या पर कांग्रेस ने सीएम योगी से पूछा कि क्या गुंडे जहन्नुम से आकर ब्राह्मणों की हत्याएं कर रहे!

CONGRESS ON BRAHMIN MURDER
यूपी में ब्राह्मणों की हत्याओं पर कांग्रेस का सीएम योगी से सवाल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 12:22 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्याओं पर कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है. हर तरह से इस सरकार में ब्राह्मण प्रताड़ित हैं. ब्राह्मणों के साथ अपराधों में जबरदस्त इजाफा हुआ है. ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल रहा है.

क्रांग्रेसियों का आरोप है कि योगी गवर्नमेंट में ब्राह्मण पूरी तरह से असहाय है. शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो, जिस दिन प्रदेश में एक न एक ब्राह्मण की हत्या न होती हो. ब्राह्मणों के साथ हो रहे इस तरह के अपराधों पर सरकार को नियंत्रण स्थापित करना चाहिए. आखिर ब्राह्मणों ने सरकार का बिगाड़ा क्या है, जो इस तरह से ब्राह्मणों को ही प्रताड़ित करने पर सरकार आमादा है.

यूपी में ब्राह्मणों की हत्याओं पर कांग्रेस का सीएम योगी से सवाल. (ईटीवी भारत)

योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल !

गोरखपुर में गुरुवार सुबह कार्तिकेय मिश्रा की हत्या पर वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाने वाले सीएम योगी बताएं कि क्या उनके गृह क्षेत्र में जहन्नुम से आकर गुंडे ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं?

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यूपी में ब्राह्मणों की हत्याओं पर कांग्रेस का सीएम योगी से सवाल. (ETV Bharat)

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा है कि "भाजपा योगी सरकार में ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है. उत्तर प्रदेश की जातिवादी योगी आदित्यनाथ सरकार में ब्राह्मणों की दशा बहुत दयनीय है. आज फिर आपके गृह जनपद गोरखपुर में एक ब्राह्मण कार्तिकेय मिश्रा की आपकी सरकार की मानसिकता ने बलि ले ली. ब्राह्मणों के प्रति भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार दोहरा रवैया अपना रही है. अगर सुरक्षा न हटाई जाती तो कार्तिकेय मिश्रा की जान बच जाती."

अवस्थी ने कहा कि सरकार उन ब्राह्मणों को भी सुरक्षा नहीं दे रही है जिनकी जान को खतरा है. सुरक्षा मांगने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है, उल्टा जिन्हें सुरक्षा मिली होती है, उनसे हटा जरूर ली जाती है.

कार्तिकेय मिश्रा के परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता थी. पहले उनके पास सुरक्षा थी, लेकिन हटा ली गई. पुलिस विभाग से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनुरोध भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. अंजाम ये हुआ कि आज गुंडों ने कार्तिकेय मिश्रा की हत्या कर दी.

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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (बाएं), सीएम योगी आदित्यनाथ. (ETV Bharat (फाइल))

'अपराधियों की यूपी में कोई जगह नहीं' के नारे पर सवाल

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में अगर गुंडे इस तरह से हावी हैं, तो फिर प्रदेश के अन्य स्थानों की स्थिति का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. कानून व्यवस्था का ढिंढ़ोरा पीटने वाली इस सरकार के मुखिया के घर में अपराधी हत्या को अंजाम दे देते हैं और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है. अपराध करने वाले या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या जहन्नुम चले गए हैं.

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कार्तिकेय मिश्रा (फाइल फोटो)

उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि अगर सारे अपराधी यूपी से बाहर चले गए हैं या फिर जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं तो जो आपके घर में हत्या कर रहे हैं वह कौन हैं?

कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाने की मांग करती है, साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि अगर सरकार ने ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया तो प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी. ब्राह्मण समाज इस बार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार को उखाड़ फेंकेगा.

बता दें कि इसी साल आठ जनवरी को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शमिल हुए थे. उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं. 10 साल में 1700 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या की गई है.

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